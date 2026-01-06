　
地方焦點

屏東翁喪子又無力安葬　枋寮警集結善款為他撐起希望

▲藍清輝所長將善款轉交張父。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲藍清輝所長將善款轉交張父。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

43歲張姓男子長期與第四期肺癌奮戰，歷經手術、復發與多次化療折磨，仍不敵病魔離世，留下66歲老父承受白髮人送黑髮人的椎心之痛。張父靠臨時工維生，長期負擔龐大醫療與生活費，喪事突來更讓家中陷入困境。枋寮警方獲悉後主動串聯善心力量，集資捐助，只盼替這位父親暫時撐過人生最艱難的時刻。

▲藍清輝所長將善款轉交張父。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，經由東港鎮鎮民代表蔡振茂轉介得知43歲的張姓男子飽受第四期肺癌所苦，歷經手術、復發、及多次化療折磨。其66歲的父親除需承擔照護責任外，亦須負擔醫療與生活開銷，導致家中經濟陷入困頓。日前張男病情惡化不幸辭世，父親在承受喪子之痛的同時，更因從事臨時工無力負擔高額喪葬費用，使原本清寒的家庭雪上加霜

藍所長得知後自掏腰包及協調民間善心人士蔡振茂、戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、江宏偉、黃大洲、詹光榮、吳倧纑、黃慶春、吳金泉、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、夏苡明、鄭延成、郭素香、鄭繼宸、鄭欣榮、方光榮、莊雅斐、方思云、方玟棋、陳清祥、林俊豪、鍾進文、邱采慧、大庄巡守隊等人，共同捐款新臺幣(以下同)3萬4,000元。由民間善心團體陳柏宏等人捐助2萬6,500元，合計善款總額6萬500元整。在東海派出所內親將善款交付張父，期盼透過這份溫暖的心意，暫時紓解其燃眉之急，協助其渡過人生難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，為社會注入力量與溫暖，值得同仁學習。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

