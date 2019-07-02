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郭台銘提0到6歲國家養　葉元之：芭樂票

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▲▼郭台銘、朱立倫。（合成圖／記者季相儒攝）

▲郭台銘、朱立倫。（合成圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘拋出0歲到6歲由國家來養的政見，引發外界熱議可行性，隨後他強調會讓台灣可以自籌財源，不用政府編預算。行政院長蘇貞昌質疑亂開芭樂票，同樣是國民黨總統初選參選人的朱立倫也酸「郭家養」。郭台銘則批評蘇貞昌不懂，還說「台灣沒小孩沒未來，閒置成本有多少，學會計的人要去算啊！」疑似將炮口對向美國紐約大學會計學博士的朱立倫。對此，朱立倫子弟兵、新北市議員葉元之跳出來批評，郭台銘開芭樂票。

朱立倫的子弟兵葉元之2日在臉書表示，郭台銘說自己是政治菜鳥，「但立刻就學會畫大餅，成功製造聲量，可見背後有高人指點」，但外界質疑以養小孩1個月2萬計算，1年就要2800億的預算，政府錢哪來？就算是「郭家」來養，以郭台銘的資產來算，也只能撐一年。

葉元之指出，郭台銘說要自籌財源，不編預算，「原來是要拿新生兒的基因庫、臍帶血來賺錢，再拿賺來的錢幫你養小孩，聽起來很可怕，先不論強迫父母賣小孩基因編碼，有沒有道德、隱私的問題，我想先問一句，如果基因庫這麼好賺，郭董怎麼不早成立公司來賺？」　

葉元之還說，「郭董要把中華民國變成股份有限公司，與民爭利，郭董，行政不是這樣搞的！民間就可以做的事，不該由政府來壟斷。還有，如果家長不願意提供臍帶血呢？政府要立法強迫家長提供嗎？」至於郭台銘批評朱立倫「學會計的人要去算啊」，代表郭台銘真的不懂，朱立倫推動公托8年，知道要減緩養小孩的壓力，應該是公、私協力，而不是開一張「國家幫你養」的芭樂票。

▲新北市議員候選人葉元之、環境不正義(蘇太太桃園山坡地100坪內幕)記者會▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新北市議員葉元之。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於朱立倫說聽成「郭家養」，郭台銘2日表示，「我已經養了好幾個，8個孫子，3個小孩，責任已經負了」，國家未來若沒年輕人，國家的未來在哪，他若當總統，會把育兒補助列為第一個政策，他辭掉一切的工作，不再為自己賺錢，他參選是為了改變台灣。

針對郭台銘解決少子化的政策，朱立倫2日受訪時表示，相信郭台銘一定有完整的方案，很期待對方算給大家聽，畢竟關係到大家未來的下一代，既然提出這麼好的政見，又可以不要用國家預算，那麼有創意，那到底怎麼樣國家養？「我也很好奇，我也想知道真相。」

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