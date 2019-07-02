夜問打權停播　國台辦發文挺黃智賢：台獨勢力無理攻擊

▲黃智賢《夜問打權》節目已停播。（圖／截自《我是台灣人》臉書）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

資深媒體人黃智賢的《夜問打權》節目，上月28日播出最後一集，事後傳出因節目遭到政府施壓而停播。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（2日）指出，「黃女士屢遭台獨勢力無理攻擊，夜問打權節目也因民進黨施壓而停播，民進黨當局的行徑引起兩岸同胞強烈憤慨，我們對此予以強烈譴責。」

國台辦上午透過新聞稿回應記者提問。馬曉光指出，「黃智賢女士堅持兩岸同屬一個中國，主張兩岸統一、反對台獨。黃女士在夜問打權節目中，旗幟鮮明地宣傳這樣的立場和主張，受到島內有識之士的廣泛肯定。」

▲國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

日前有媒體報導，《夜問打權》在蔡政府施壓下，從曝光率高的52頻道搬到154頻道，又因為持續施壓只好終止節目。報導提到，節目被停播是出於「長期過度批評蔡英文」、「唯一報導反送中真相的節目」、「黃智賢主張一國兩制和平統一」以及「批《國安法》修法是嚴重箝制言論自由的惡法」等四個原因。

對此，總統蔡英文上月27日也透過臉書反擊，表示該報導的內容明顯錯誤，也違背了常識，「台灣已經是民主國家，好不容易走出威權統治的陰影後，政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。」

黃智賢本人在節目被停播之後，則轉戰對岸，開闢新節目《黃智賢聊》，並於29日下午錄製第一集，訪問的特別來賓是前立委邱毅。

▲黃智賢回應節目被關。（圖／翻攝自黃智賢世界臉書粉專）