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兄妹大戰？黃偉哲挺蔡英文駁施壓節目　黃智賢：不適合講這些話！

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▲▼黃偉哲,黃智賢。（組合圖／翻攝自黃偉哲、黃智賢臉書粉專）

▲黃偉哲、黃智賢。（組合圖／翻攝自黃偉哲、黃智賢臉書粉專）

政治中心／綜合報導

日前有媒體報導，台南市長黃偉哲妹妹、名嘴黃智賢主持的政論節目《夜問打權》即將停播，是因為受到蔡政府的施壓，但隨後就被總統蔡英文反駁，哥哥黃偉哲更是出面力挺蔡英文，說絕無可能打壓媒體。對此，黃智賢1日認為，黃偉哲不適合講這些話。

「整天講進步價值的台獨，還活在中古世紀。」黃智賢1日在臉書上發文提到，自己講了讓台獨玻璃心破碎的事，台獨就會去找黃偉哲演「管好你妹妹」戲碼，收視良好的《夜問打權》是在政治壓力情況下，兩天內被關掉的，「台獨殺了還不承認。要製造假遺書，說是自殺的、說是電視台自己要關的」，甚至要黃偉哲出來力挺蔡英文，說絕無可能打壓媒體，是電視台的決定，但「黃偉哲並不適合說這些話。

黃智賢說，「民進黨在陳水扁時，可是曾要關掉TVBS呢！介入媒體，干涉媒體，拜託，大家不要再假裝沒這事了。」黃偉哲忙於台南市政，怎麼會知道NCC、總統府、行政院做了什麼事？如何有正當性，為蔡英文背書呢？蔡英文竟還攻擊媒體，說該篇報導是假新聞，「100%的言論自由？什麼叫作噁心？這，就是噁心。但蔡英文為什麼迫不及待要《夜問打權》立刻消音？到底在怕什麼？怕一個小小的節目，打壞了台獨港獨的一盤棋？」

▼黃智賢表示，黃偉哲不適合講這些話。（圖／翻攝自黃智賢臉書粉專）

▲▼黃智賢表示，黃偉哲不適合講這些話。（圖／翻攝自黃智賢臉書粉專）

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關鍵字：黃偉哲,黃智賢,蔡英文,夜問打權

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