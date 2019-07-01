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小英打破出訪24hr內離境慣例　國民黨：扁、馬時代早就辦到了

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▲▼總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文上任第七度出訪行程敲定，預計7月11日中午出發，於22日返抵國門，全程共計12天11夜，依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞；另外也將在去返程過境美國，不過不同於她上任以來，過境都需在24小時內離境，本次將各自停留2晚，預計在美國可待4天。對此，國民黨1日透過發言系統表示，扁、馬時代早就辦到了。

在過境美國的安排上，涉外人士指出，蔡英文訪團過境美國時，目前規劃在去程過程紐約，返程時過境丹佛，不過尚在做最後規劃與協調的確定；不同於過往的是，各種採訪限制，此行總統會與多位友台的美國參眾議員見面，在紐約和丹佛的行程也會對外公開，並與美地方官員會面。另外，值得注意的是，過去訪團必須在24小時內離境，本次預計在紐約停留2天，會是重大突破。

對此，國民黨表示，中華民國歷任總統包括李登輝、陳水扁、馬英九等人，都曾訪問美國眾多知名城市並連續停留數日，2001年，陳水扁過境紐約三天兩夜，2013年馬英九也過境紐約2天，「不知蔡政府外交核心團隊是在自嗨些什麼」。

黃心華還說，如果蔡政府連在美停留超過24小時都能拿來說嘴，「只能說蔡政府外交能力低落、認知太萌。蔡政府無視內政失利、兩岸關係惡化及我國國際地位一落千丈的事實，而仍在選前操作台美互信，小心自己虛不受補，弄巧成拙。」

此外，國民黨文傳會副主委洪孟楷也表示，關於蔡英文這次要出訪卻誇大其詞所謂的外交突破，這完全是自己吹捧壯聲勢，所謂「拿3分顏色卻開染坊」，其實從過去2001年陳水扁出訪也就已經過境超過24小時，更不用提馬前總統時期也有這樣的規格待遇，外交系統如果發言資料前沒有準備到，就是無知；如果明知這樣的結果卻還要故意誇大，那就是馬屁拍過頭，無論何種，相信都不是細膩的外交操作需要有的表現。

洪孟楷提到，蔡英文在這次中美貿易大戰選邊站的情況，沒想到現在美中已經和談，措手不及之下美國是否還能持續的對蔡英文釋出善意，或是被當成用完即丟的棋子，這也是過去一再呼籲蔡政府不要刻意的請向一邊，維持中立正道才能讓我國的外交開大門走大路。

洪孟楷強調，身為中華民國兩千三百萬人的一分子，當然樂見總統能在外交上有突破，但如果只為了吹捧自己而忽略前人的努力，這樣的自我安慰，只是讓人更加的看到沒有自信的表現，也絕對不是外交操作上應有的行為。

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關鍵字：蔡英文,離境,國民黨,陳水扁,馬英九

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