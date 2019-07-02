　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

雙城最終站「虹橋迎賓館」　柯文哲有望巧遇劉結一

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸國台辦主任劉結一、台北市長柯文哲。（合成圖／記者陳政錄攝、ET資料照）

▲大陸國台辦主任劉結一、台北市長柯文哲是否在上海進行兩人第一次正式會面，引發關注。（合成圖／記者陳政錄攝、ET資料照）

記者陳政錄／上海報導

2019台北上海城市論壇召開在即，台北市長柯文哲此行最後一個行程地點確定，7月5日下午於「虹橋迎賓館」接受上海市方面歡送，由於時間、地點、模式與過去「柯張會」大幅重合，又剛好在大陸國台辦主任劉結一前往杭州出席活動的路上，雙方有望「不期而遇」進行短暫會見。

虹橋迎賓館位於上海虹橋經濟技術開發區內，1960年成立屬於國營，曾接待過前美國總統老布希、前英國首相布朗等，也是柯文哲2017年第二度前往上海出席雙城論壇時，與時任國台辦主任張志軍會面的地點。

▲▼上海虹橋迎賓館,柯張會。（圖／記者徐政璿攝）

▲上海虹橋迎賓館。（圖／記者徐政璿攝）

按照北市府最新上報陸委會的行程安排，除3日抵滬後參訪市政、兩岸電競文化節，4日出席主論壇後與創業台青座談，以及5日赴昆山拜訪台商等之外，5日下午返台前的行程地點確定，就在虹橋迎賓館，從下午4點半左右到晚上搭機前，約有2個小時的時間可供運用。

雖然行程表上僅標註「上海歡送便餐」，但值得注意的是，由於劉結一預計出席7月6日，在浙江杭州舉辦的第二屆海峽兩岸青年發展論壇，5日路過時與柯「不期而遇」的機會大幅提升。

與2017年柯張會時比較，當時張志軍是在雙城論壇時間公布後，更改行程安排參加一場於上海的兩岸青年交流活動，留在上海時間與雙城論壇高度重合，雖前期雙方保密到家，但最後兩人仍在該年7月3日下午會見，時間在30分鐘內，張當時提及兩岸需要九二共識下開展交流，柯則呼籲陸方尊重台灣的歷史情感。

▲▼▲台北市長柯文哲2017年赴上海出席雙城論壇時，在返台前於虹橋迎賓館，和時任國台辦主任張志軍會面。（圖／ET資料照）

▲台北市長柯文哲2017年赴上海出席雙城論壇時，在返台前於虹橋迎賓館，和時任國台辦主任張志軍會面。（圖／ET資料照）

事實上，對於柯文哲此行7月3日至5日赴陸期間，是否與劉結一會面北市府、大陸國台辦兩方均未把話說死，國台辦發言人安峰山上回僅指出，「具體情況不掌握」。柯文哲自己則稱，目前行程上沒有安排，但不期而遇也不會視和不見。柯還說，見不見劉不是他決定的。

值得注意的是，除了時空背景與當年「柯張會」相仿外，劉結一「不期而遇」台灣政治人物也非首次，2018年時任新北市長朱立倫訪問江蘇、上海時，朱立倫和劉結一就曾同樣在虹橋迎賓館，進行「非既定行程」安排上的會見。

台北市政府副發言人柯育安日前表示，公開行程並無會見中國大陸官員的部分，如果行程有變動，一定會按程序辦理，至於是否見劉結一，目前不多做揣測。

ET快訊
快訊／示威者佔領立法會！港警：短時間內將動用武力「清場」
阿翔擁2房卻花9萬租豪宅！他誇「划算租屋」反遭批
迪麗熱巴斷了「到台灣發展」念頭…原因曝光！27年心事一次說清

關鍵字：2019雙城論壇,雙城論壇,台北上海雙城論壇,柯文哲,兩岸一家親,上海,台北,台北上海城市論壇,劉結一,國台辦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

示威者闖立法會！林鄭月娥批「暴力行為目無法紀」：會追究到底

雙城最終站「虹橋迎賓館」　柯文哲有望巧遇劉結一

柯「擠牙膏式」論述受矚　雙城論壇扮兩岸關係風向球

大陸農業部：非洲豬瘟防取得階段性成效　月均發生數保持在個位數

民陣發聲明怒轟林鄭「將年輕人推到絕望」　五點訴求撤回惡法

快訊／港警午夜清場「施放催淚彈」！示威者佔領立法會宣言「5點訴求」對峙

柯文哲出席海峽兩岸電競文化節　東森協辦共創多元電競交流

快訊／示威者佔領立法會！　港警：短時間內將動用武力「清場」

影／七一遊行示威者衝入立法會！「佔領主席台」噴黑漆：反送中、林鄭下台

美國解禁華為是「中國做出妥協」？　耿爽：有必要讓步嗎

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

痛風手腳腫脹烈日下呆坐1小時　暖警助男返家：不要急、慢慢走

《怪奇物語》第三季終於要開播　來！一起溫習前2季～秒看懂

超萌喵星人「飛簷走壁」來撒嬌！強行撞擊後翻肚倒地攔人：摸我~

示威者闖立法會！林鄭月娥批「暴力行為目無法紀」：會追究到底

雙城最終站「虹橋迎賓館」　柯文哲有望巧遇劉結一

柯「擠牙膏式」論述受矚　雙城論壇扮兩岸關係風向球

大陸農業部：非洲豬瘟防取得階段性成效　月均發生數保持在個位數

民陣發聲明怒轟林鄭「將年輕人推到絕望」　五點訴求撤回惡法

快訊／港警午夜清場「施放催淚彈」！示威者佔領立法會宣言「5點訴求」對峙

柯文哲出席海峽兩岸電競文化節　東森協辦共創多元電競交流

快訊／示威者佔領立法會！　港警：短時間內將動用武力「清場」

影／七一遊行示威者衝入立法會！「佔領主席台」噴黑漆：反送中、林鄭下台

美國解禁華為是「中國做出妥協」？　耿爽：有必要讓步嗎

快訊／洛杉磯天使隊投手史凱格斯「陳屍飯店內」　得年27歲

示威者闖立法會！林鄭月娥批「暴力行為目無法紀」：會追究到底

雙城最終站「虹橋迎賓館」　柯文哲有望巧遇劉結一

柯「擠牙膏式」論述受矚　雙城論壇扮兩岸關係風向球

男子酒後逆向騎車遭警攔　酒測值1.05心虛逃跑終遭逮

女騎士v.s傻媽媽《刀劍神域》 聲優茅野愛衣漫博將來台

中山高轎車高速追尾拖吊車　車頂整個消失駕駛送醫不治

低壓帶過境「雨彈來襲」　豪雨警戒3天灌全台！準4號颱風木恩發展中

大陸農業部：非洲豬瘟防取得階段性成效　月均發生數保持在個位數

台82線恐怖車禍！貨車撞爛變形1死2傷　熱心前鎮代走了

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

大陸熱門新聞

立法會被佔領！港警：短時間內清..

抓破蚊子包！4歲女童「下肢全壞..

佔領立法會　示威者要求真普選

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

港女天橋墜下慘死　230字遺言..

示威者衝入立法會　佔領主席台噴..

5歲女童被6cm竹條戳進肚子

老了也要做閨蜜！7女砸1800..

民陣發聲明怒轟林鄭「將年輕人推..

香港立法會鐵門被撬開　警方出示..

經期前跑步！流掉全身一半血險死

首發紅色警示！香港七一遊立法會..

男警「鷹眼」救出落水女童

美解禁華為是中妥協？耿爽：有必..

更多熱門

相關新聞

柯兩岸論述　雙城論壇扮風向球

台北市長柯文哲完成兩岸論述的答券後，順利取得舉辦和赴滬參加台北上海雙城論壇門票，適逢2020年大選前兩岸議題升溫，柯文哲擠牙膏式的論述，還能「再擠出什麼東西」備受關注。與此同時，大陸學者坦言，本次雙城論壇對大陸、柯文哲來說，更重要的是扮演未來兩岸關係發展和自身布局的「風向標」。

柯文哲出席海峽兩岸電競文化節

陳佩琪重溫蜜月　舊照曝光網友驚呆

從抗拒到接受　興隆公宅帶動區域房價3年漲3%

華聞快遞／上海謀劃「進博會」垃圾分類工作

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

Ruby確診登革熱！現況曝光「像浮屍」

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆轉

爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身

他目睹2幼女被燒死！鄰聽淒厲哭救：狂喊爸媽開門

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！

《炮仔聲》陳冠霖「金毛痞子」角色身分曝光　

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面