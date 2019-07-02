雙城最終站「虹橋迎賓館」　柯文哲有望巧遇劉結一

▲大陸國台辦主任劉結一、台北市長柯文哲是否在上海進行兩人第一次正式會面，引發關注。（合成圖／記者陳政錄攝、ET資料照）

記者陳政錄／上海報導

2019台北上海城市論壇召開在即，台北市長柯文哲此行最後一個行程地點確定，7月5日下午於「虹橋迎賓館」接受上海市方面歡送，由於時間、地點、模式與過去「柯張會」大幅重合，又剛好在大陸國台辦主任劉結一前往杭州出席活動的路上，雙方有望「不期而遇」進行短暫會見。

虹橋迎賓館位於上海虹橋經濟技術開發區內，1960年成立屬於國營，曾接待過前美國總統老布希、前英國首相布朗等，也是柯文哲2017年第二度前往上海出席雙城論壇時，與時任國台辦主任張志軍會面的地點。

▲上海虹橋迎賓館。（圖／記者徐政璿攝）

按照北市府最新上報陸委會的行程安排，除3日抵滬後參訪市政、兩岸電競文化節，4日出席主論壇後與創業台青座談，以及5日赴昆山拜訪台商等之外，5日下午返台前的行程地點確定，就在虹橋迎賓館，從下午4點半左右到晚上搭機前，約有2個小時的時間可供運用。

雖然行程表上僅標註「上海歡送便餐」，但值得注意的是，由於劉結一預計出席7月6日，在浙江杭州舉辦的第二屆海峽兩岸青年發展論壇，5日路過時與柯「不期而遇」的機會大幅提升。

與2017年柯張會時比較，當時張志軍是在雙城論壇時間公布後，更改行程安排參加一場於上海的兩岸青年交流活動，留在上海時間與雙城論壇高度重合，雖前期雙方保密到家，但最後兩人仍在該年7月3日下午會見，時間在30分鐘內，張當時提及兩岸需要九二共識下開展交流，柯則呼籲陸方尊重台灣的歷史情感。

▲台北市長柯文哲2017年赴上海出席雙城論壇時，在返台前於虹橋迎賓館，和時任國台辦主任張志軍會面。（圖／ET資料照）

事實上，對於柯文哲此行7月3日至5日赴陸期間，是否與劉結一會面北市府、大陸國台辦兩方均未把話說死，國台辦發言人安峰山上回僅指出，「具體情況不掌握」。柯文哲自己則稱，目前行程上沒有安排，但不期而遇也不會視和不見。柯還說，見不見劉不是他決定的。

值得注意的是，除了時空背景與當年「柯張會」相仿外，劉結一「不期而遇」台灣政治人物也非首次，2018年時任新北市長朱立倫訪問江蘇、上海時，朱立倫和劉結一就曾同樣在虹橋迎賓館，進行「非既定行程」安排上的會見。

台北市政府副發言人柯育安日前表示，公開行程並無會見中國大陸官員的部分，如果行程有變動，一定會按程序辦理，至於是否見劉結一，目前不多做揣測。