蔡英文出訪加勒比海友邦「過境美國」　美國務院：符合一中政策

▲蔡英文將出訪友邦，進行「自由民主永續之旅」。（圖／記者徐斌慎攝）

國際中心／綜合報導

總統蔡英文將於11日展開「自由民主永續之旅」，前往加勒比海友邦訪問，途中將過境美國，引起關注。美國國務院對此表示，蔡總統過境行程考量安全、舒適、便利與尊嚴，符合美國的一中政策。至於過境美國哪些城市，外交部次長曹立傑表示，會適時宣布。

中央社報導，美國國務院發言人以背景說明回覆媒體郵件時首先再次聲明，美國長期以來基於美中三公報與台灣關係法的一個中國政策並未改變。發言人也提到，美方不時提供台灣政府代表過境美國的便利。這些過境是出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行，且符合美國的一中政策。



外交部次長曹立傑於昨日上午宣布，蔡總統將於本月11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海的海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯等4個友邦，來回行程將會過境美國4晚。至於先前傳出過境美國的城市為丹佛或是紐約，曹立傑僅表示，基於台美雙方默契，屆時才會公布。

據了解，在行程規劃上，蔡英文的訪問團預計11日中午啟程，同日抵達美國過境兩天，接著在13日離開美國前往海地訪問，而在當晚會抵達聖克里斯多福一直停留到16日出發聖文森，然後17日到19日訪問聖露西亞，最後在返程時再次過境美國並停留兩天，22日中午返抵台灣，共計12天11夜。

中國外交部發言人耿爽隨後在例行記者會上表示，「敦促美方恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境，慎重、妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定」。他並表示，中方已就有關問題向美方表達關切，並提出嚴正交涉。