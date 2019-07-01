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溪中央「一排激流白花」！朋友譏笑：妳不敢去中間　她伸手…一招霸氣壓制

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO去溪邊玩，朋友卻慫恿她走到溪中間。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

夏天到了，許多人會到河邊玩水。一名女網友貼文表示，她和朋友去溪邊，但因為水很急，她只敢坐在岸邊踏踏水，沒想到朋友卻笑「不敢下去到中間玩水」，還想跟她猜拳、輸的下水，讓原PO相當傻眼。看到照片後，不少網友直呼誇張，還有人質疑，「真的是人嗎？還是其實是水鬼裝扮一直慫恿，等著要抓交替。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張她坐在岸邊拍下的照片，只見畫面中的溪流相當湍急，中間似乎還因為石頭的關係，泛起一整排的白色水花，看起來就相當危險，稍有不慎就會被水沖走的感覺。

請繼續往下閱讀...

原PO文中表示，朋友卻嘲笑她不敢下去溪中間玩水、只敢坐在岸邊踏一踏，她回說「水很急，不想到中間」，對方還想激她「又不會怎麼樣，怕什麼？」讓原PO心中忍不住冒出OS「白癡嗎？用看也知道，這水流可以讓人家7天後回家。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO表示，「光是這樣淺水區就差點可以把我沖走了。」（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO最後補充，「我朋友還另外說剪刀石頭布，輸的下水」，她便直接「送一支五根手指頭中最長的那一支」給對方。原PO還在留言處表示，「我還沒到中間就差點被沖走」、「這其實還沒到中間就有點深了」，強調溪流的危險性，而且朋友也只敢在岸邊踏水。

看到照片後，其他人紛紛留言，說還好原PO很理性，「曾經真的晚七天回家！不諳水性千萬別亂玩」、「妳朋友莫非想抓交替」、「以我救生員的專業知識能告訴妳，很明智的抉擇」、「他其實是暗恨妳很久了吧！這種地方不是俗稱抓交替好地方嗎」、「妳確定他不是魔神啊變的？」

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關鍵字：溪邊,玩水,爆怨公社

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