黃光芹再爆韓國瑜選2020內幕　因「蔡衍明一通電話」全盤推翻

▲韓國瑜花蓮東大門造勢。（資料照／ETtoday攝影中心攝）



政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹爆料高雄市長韓國瑜進入最終章，1日深夜臉書表示，韓國瑜曾不考慮選2020，然而卻在接到旺中集團董事長蔡衍明電話之後，以一句「誰說的？」全盤推翻之前承諾的事情，讓她全家遭受韓粉攻擊。

黃光芹指出，今年3月8日訪問韓國瑜，電台總共出動7個人，訪問重點，包括：

1.你在乎做滿4年，高雄市民怎麼評價你，所以你任期4年、會繼續做；

2.你不考慮2020；

3.你不會去領表；

4.至於是否接受徵召，我一連問了3次，你沒說死；

5.你要大家對朱立倫有信心。

黃光芹說，這個影音專訪在3月11日播出，造不了假，卻萬萬沒想到，「你接了蔡衍明的電話之後，竟然全盤推翻，而一句『誰說的』，也把我們全家推入險境。」

黃光芹提到，韓國瑜常說，「莫忘世上苦人多」，但當自己小孩身陷苦難時，韓國瑜態度輕蔑；相較於侯友宜，在電話中一句「你的孩子，就是我的孩子！」令一個媽媽哽咽，「而你絲毫沒有同理心，我料定你不會是個值得託付的政治人物。」

黃光芹強調，最令人無法容忍的是，韓國瑜長期刻意縱容韓粉施暴，縱容真正的「韓黑文化」，在台灣製造另類的白色恐怖，連同黨的市長、民代都被迫噤聲，這是什麼世界？

黃光芹認為，對許多人來說，誠信挺重要的，但你卻棄之如敝屣，「我曾當面暗示你，書才上架不到3個月，你千萬不能跑！你不相信，但跟了你30多年的黃文財，總不至於害你！很遺憾的是，連他都拉不住你。」

黃光芹坦言，其實跟韓國瑜不熟，受出版社之託寫了一本書，從不敢以朋友自居，只是比一般人早一些發覺真相。起初，只是覺得，有些怪怪的；等我開始剝洋蔥，一一檢視你之後，發現您跟夫人，似乎禁不起檢驗，「尤其你，

十足的應酬咖，打哈哈的本領，更是爐火純青。」

最後，黃光芹承諾，「過去私下曾說過的話，我依然守口如瓶」，也警惕韓國瑜「請好好想想，為何那麼多人認為你忘恩負義？」、「你不好好做市長，未來保證不會是個好總統。請懸崖勒馬，回頭是岸！」再見了！我們依然是我們，而你們早已不是你們!「韓國瑜：誰說的？」「黃光芹：我說的！」