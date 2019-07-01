陳其邁「仙劍」解析酒駕新制6重點　網友：時代的眼淚

▲陳其邁用漫畫解釋酒駕新制。（圖／翻攝自陳其邁臉書，下同）

政治中心／綜合報導

7月1日酒駕新法上路，酒駕拒測者更是加重至18萬元罰鍰、甚至連同車乘客也一起懲罰，就是要施行零酒駕政策。對此，行政院副院長陳其邁晚間也在臉書以「仙劍奇俠傳」漫畫讓大家了解什麼是酒駕新制。有網友直呼，「天哪！時代的眼淚！那些年我們一起玩的仙劍」。

陳其邁表示，根據新修正的《道路交通管理處罰條例》，為嚇阻酒駕，全面提高罰則，駕新制有6個重點。第一，拒絕酒測罰鍰從9萬元提高至18萬元，且每次加罰18萬元，論次計算無上限。第二，酒精濃度超過最低0.15毫克，汽車駕駛人提高罰緩，按情節從3萬元至12萬元。喝越兇，罰越重！

第三，酒駕者酒精濃度超過0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客都將受罰600元至3000元。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。第四自行車、電動車、電動輔助車等酒駕也將受罰，罰鍰金額提高至600元至1200元；若拒絕酒測，最高處2400元罰鍰。

第五，酒駕再犯、拒測及再犯，肇事致人重傷或死亡得沒入車輛。第六，汽車運輸業的職業駕駛若因酒駕或拒測，導致他人受損而應負賠償責任，法院最高可判受損害程度3倍的懲罰性賠償金額。

最後，陳其邁提醒，「喝酒開車尚毋通，製造悲劇壞下場，同車乘客要勸阻，袖手旁觀一起罰。」

酒駕新制6個重點搭配「仙劍奇俠傳」漫畫，讓網友直呼，「天哪！時代的眼淚！那些年我們一起玩的仙劍」、「逍遙哥哥不騎馬的，都御劍飛行」、「真的很其邁」、「請邁邁逮捕我」、「邁哥壞掉了嗎XD」、「我的童年！！！（自曝年齡）太有創意了哈哈哈」。還有網友說「很像副院長的警察 哈哈! (漫畫裡)」，陳其邁也神回覆「被你發現了」

▲陳其邁用漫畫解釋酒駕新制。（圖／翻攝自陳其邁臉書）