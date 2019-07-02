酒駕新制7月1日上路　首日彰警實施酒駕大執法取締23件

▲彰化大執法取締酒駕。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

酒駕新制1日上路，彰化縣警察局連續3日實施「酒駕大執法」，將促使酒駕者及同車乘客「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖，光是1日遭到取締的就有23件，其中還包含1名騎乘電動自行車的外籍移工。而在田中轄區的1名汽車駕駛人還因為酒測值高達0.91被依違反公共危險罪移送。

據彰化縣警局統計，至6月為止，取締汽車酒駕658件；機車酒駕1082件、酒駕公共危險1125件、拒測132件；而酒後駕車肇事計398件，死亡2人、受傷256人，較2018年同期發生計476件，死亡2人、受傷318人，發生計減少78件，酒駕傷亡人數減少62人，顯見酒駕肇事情形已較往年大幅降低。

彰化縣警局交通隊指出，目前除針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度外；另對餐廳、小吃部、PUB、KTV等易飲酒處所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，在強力執法的同時，也做全面性的宣導。

局長方仰寧特別提醒駕駛人，建立優質飲酒文化，「喝酒不開車，開車不喝酒」是每個人應有的認知，溫馨的提醒民眾：一人赴宴，「可能喝酒」就不要開車；2人以上，「指定駕駛」盡興也放心；3杯下肚，「代駕服務」周到又貼心；似有醉意，「親友接送」安全不擔心，請駕駛朋友應養成良好的飲酒習慣，做個守法好國民。

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