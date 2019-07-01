花蓮七星柴魚博物館浴火重生　結合新味醬油推出愛的結晶

▲花蓮市長魏嘉賢（左至右）、七星柴魚博物館創辦人余宗柏、新味醬油第三代負責人許桓巽、新城鄉長何禮臺。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮七星柴魚博物館前年夏天遭祝融，園區內主建物木造房舍全部付之一炬，母公司宗泰食品集團保留舊工廠烘房遺跡重新修建，歷經一年籌備，七月一日與新味醬油、財團法人石材暨資源產業研究發展中心（簡稱石資中心）辦理在地創生成果發表會推出七星柴魚博物館與新味醬油愛的結晶-『鰹節醇淬』新產品重新開館和舊雨新知喜相逢。

原是一座閒置柴魚工廠的七星柴魚博物館，集團完整保留舊工廠建築，並斥資二千萬元翻修與規劃，二○○三年成功轉型為全台唯一以柴魚製作產業為主題的地方性博物館，近年已成為遊客造訪七星潭的必遊景點之一。

然而二○一七年七月十八日凌晨遭祝融，博物館多年累積的珍貴古董漁具、設備等付之一炬。事發後臉書粉絲頁上的聲明啟事底下，湧入卅餘萬人按讚關心，宗泰決定振奮起來，浴火重生，儘速重建，讓好朋友們回來重聚。

▲七星柴魚博物館長余國豐介紹古文物。

執行長馮筱惠表示，集團本計劃斥鉅資原址新建現代化館舍，但考量觀光不景氣等因素，決定暫緩，在祝融僅存空間上重新修造。且僅使用原有館舍腹地的三分之一，其餘雖作為停車空間供遊客使用，但未來五年仍將展開重建計畫。

新七星柴魚博物原址重建，新館新舊契合的工法，保有舊建築賦予新創意，並透過創新DIY體驗場域與在地創生巷弄，繼續訴說在地文化產業的傳承，讓柴魚產業文化能夠在花蓮七星潭繼續傳遞下去。

由花蓮在地近百年老店-新味醬油與七星柴魚博物館聯手，歷經多次口味調配完成最具在地風味的「鰹節醇淬-柴魚醬油」。如何將「鰹節醇淬」滲透到台灣廣大的醬油市場中，石資中心協助進行後續產品知名度推廣，藉由後山‧山後故事館進行跨通路合作，更於發表會當日合力邀請素人主廚-賴秀芬老師，運用新品透過美食教室製作醬燒馬鈴薯燉肉，與現場刨柴魚DIY體驗活動，讓大家認識與傳承產業的文化技藝。