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有影無影？地表最強影子戲法　奇美博物館登場

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▲奇美博物館將於7月13日至明年6月2日推出全新特展《有影無影？影子魔幻展》，網羅全球頂尖的影子大師同台競藝，打造一場地表最強的影子戲法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館將於7月13日至明年6月2日推出全新特展《有影無影？影子魔幻展》，網羅全球頂尖的影子大師同台競藝，打造一場地表最強的影子戲法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

看似隨機放置的積木玩具，投射出來的影子竟是一張孩子的臉；平凡無奇的生活廢棄物，呈現的影子卻是知名經典雕像；甚至影子是彩色的？可以用影子畫出一幅七彩奪目的斑斕畫作！

▲奇美博物館將於7月13日至明年6月2日推出全新特展《有影無影？影子魔幻展》，網羅全球頂尖的影子大師同台競藝，打造一場地表最強的影子戲法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這些看似神奇的魔術，其實是藝術家玩弄「光」與「影」的奇思妙想。奇美博物館將於7月13日至明年6月2日推出全新特展《有影無影？影子魔幻展》，網羅全球頂尖的影子大師同台競藝，打造一場地表最強的影子戲法！配合特展，7月12日首度舉辦開幕之夜，邀請民眾一同在館前戶外廣場欣賞手影表演與光影秀；7月13日起推出親子最愛的兒童夏令營「彼得潘光影冒險」，引領孩子從五感體驗的影子遊戲中快樂學習，即日起開放報名。

奇美博物館年度大展「有影無影？影子魔幻展」匯集全球15位／組頂尖影子藝術家，以一人一空間為規劃，呈現出40件趣味十足又發人深思的精采作品，希望讓台灣民眾感受前所未有的影子魔力。

▲奇美博物館將於7月13日至明年6月2日推出全新特展《有影無影？影子魔幻展》，網羅全球頂尖的影子大師同台競藝，打造一場地表最強的影子戲法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在展覽中，每件作品的實體與影子，皆有十分巧妙的創意設計，例如抽象的雕塑作品反映的影子，並非雕塑輪廓，而是一段發人深省的詩句；一張簡單的摺紙所呈現的影，竟是人的側臉；還有藝術家將影子與塗鴉結合，每個「影子塗鴉」都是一幅幽默的圖畫；另有一個充滿光的空間，一旦走入，吸引視線的不是光，而是一片美麗幻影……各種「如影不隨形」、「物體不動影子動」等不合常理的視覺感受將衝擊觀者的思緒，顛覆人們的生活認知，引領大眾重新思考虛與實、主與次、真與假等界線。

▲奇美博物館將於7月13日至明年6月2日推出全新特展《有影無影？影子魔幻展》，網羅全球頂尖的影子大師同台競藝，打造一場地表最強的影子戲法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次15位／組影子大師涵蓋11個國家，其中包括曾獲選為「21世紀十大前衛藝術家」之一的山下工美、被評為「荷蘭最傑出藝術家」的迪特．韋吉曼（Diet Wiegman）；還有比利時導演文森．巴爾（Vincent Bal）靠著一支影子創意影片，獲得全球超過一千萬人次的觀看紀錄，堪稱影子界超級網紅。此外，台灣參展代表也不容小覷，包括當紅藝術團體「豪華朗機工」、台灣數位體驗設計團隊「叁式」、創新多變的現代偶劇團「無獨有偶」；「台灣首席手影大師」張正龍也首度跨足藝術領域，打造【博物館夜遊記－魔法師和他的朋友們】的實驗性創作。這些國內外創意十足的藝術家們，都將帶著自己的新奇、經典之作來奇美展出！

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關鍵字：影子戲法,奇美,博物館,登場

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