傳播妹告客人性侵！友打臉「廁所待不到10秒」...內褲DNA還他清白

▲法官認為無積極證據能夠證明，因此判張男無罪。示意圖與本案無關。（圖／PAKUTASO）



地方中心／高雄報導

高雄一名張姓男子被傳播妹喬喬（化名）怒控在KTV廁所性侵她，期間甚至扯裙、摸胸，還將人推到洗手台上性侵得逞；對此張男堅稱，只有親吻、擁抱，並無發生性關係。由於喬喬無法完整描述當天過程，加上下體DNA與張男不符，一、二審法官皆判張男無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，傳播妹喬喬指控，2016年11月19日與其他男女在KTV包廂唱歌，後來去上廁所的時候，張男居然用硬幣把門打開，接著把她推到洗手台上撫摸胸部，最後扯裙性侵得逞，直到友人凱蒂進來後張男才停手。

張男在法庭上則辯稱，當時明明是自己先進去廁所，後來喬喬才進來，而且2人只有親吻、擁抱，對方甚至還將頭靠在肩膀上。他強調，根本沒有用手碰觸喬喬下體、胸部等地方。

一審法官認為，證人出庭作證表示2人在廁所待不到10秒，且喬喬事後出來也沒有任何呼救動作；另外，內褲上檢驗出的精斑、DNA都與張男不符，下體擦傷也沒有證據能夠證明是案發時所造成的，因此判張男無罪。

全案上訴至二審，法官認為女子前後敘述有異，且針對過程中如何被施以強制力，導致難以抵抗等，都沒有積極證據可以證明，因此駁回上訴，維持一審判決，全案仍可上訴。

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