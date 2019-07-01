獅子林大樓火警！暗夜濃煙+火舌狂竄　住戶窗邊猛揮毛巾求救...5人送醫

突發中心／台北報導

台北市萬華區西門町1日凌晨2時許傳出火警！火舌及濃煙不斷從知名地標獅子林大樓的7樓竄出，有住戶手拿毛巾、棉被伸出窗外，不斷揮手求救。警消人員獲報後也出動百名人力前往灌救，在1小時後撲滅火勢，詳細事故發生原因仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲獅子林大樓1日凌晨2時許發生火警。（組圖／記者趙永博攝、東森新聞）

▲住戶在窗邊揮動棉被、毛巾等待救援。（圖／東森新聞）

警消人員凌晨2時39分獲報，位於西寧南路的獅子林大樓發生火警，隨即出動33輛各式救災救護車輛及近百名警義消到場救援，發現火舌濃煙不斷竄出，還有住戶從睡夢中驚醒，紛紛拿出毛巾、棉被伸出窗外揮舞，等待救援。

▲▼西門町知名地標獅子林大樓1日凌晨傳出火警，警消出動上百名人力救災。（圖／記者趙永博攝，下同）

由於現場有許多住戶亟待救援，警消人員除了佈水線進入火場灌救外，更升起雲梯車持續灑水灌救，同步疏散64人、救出42人，終於在1個多小時後控制火勢。

所幸這起火警並未造成嚴重傷亡，僅有5名住戶因逃出時被濃煙輕微嗆傷，被救護人員預防性送往附近醫院給氧治療；有的住戶被救出時，嚇得渾身癱軟無力，傻坐在騎樓下，而起火戶陳姓屋主則是驚魂未定，一臉無助地坐在一旁。

至於詳細火警發生原因及經過，仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲▼警消人員疏散64人、救出42人。（圖／記者趙永博攝，下同）

【更多新聞】

只為氣氣老公！25歲媽月子中心開溜 逛夜市吃牛排謊稱：兒子被偷抱走...



25歲媽為氣老公稱「兒子被偷抱走」！警挖垃圾桶1hr尋人...謊報下場曝光



台中店家疑氣爆！1樓放4瓦斯桶...「碰」一聲釀6傷 鄰居嚇壞：比921還可怕