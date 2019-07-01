　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈一鳴接參謀總長、張哲平接軍政副部長　蔡英文各下3道命令

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文出席108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文出席108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

國防部軍政副部長沈一鳴上將調任參謀總長、空軍司令張哲平調任軍政副部長，而空軍副司令熊厚基接任司令一職，總統蔡英文1日上午主持晉任授階典禮時，三人分別下達3道命令，要求落實整體防衛構想、培育未來人才創新，以及在區域和平安全穩定善盡責任。

由於參謀總長李喜明上將屆齡退伍，職缺由沈一鳴接任，而空軍司令張哲平調任軍政副部長；而空軍副司令熊厚基接任司令一職。蔡英文在主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」時，特別下達三道命令。

蔡英文首先表示，熊厚基中將晉任上將，他擁有完整的歷練，也經歷過許多重要職務，從空軍副司令拔擢為上將，肯定他在職務上的貢獻跟付出，榮耀的背後也代表了更重大的責任。

蔡英文表示，除了熊厚基之外，還有沈一鳴、張哲平，未來都有新的挑戰，而她身為三軍統帥，也要各下達3個命令，要求大家可以確實做到。

在沈一鳴方面，蔡英文要求，「落實整體防衛構想、務實戰訓本務」、「培養未來人才，為創新的國防改革奠定基礎」、「帶領國軍為區域和平安全穩定善盡責任」。

另外，在張哲平方面，蔡英文強調，必須做到「縝密國防預算規劃，確保預算用在刀口上，符合國防需求與國人期待」、「因應威脅轉變，國防組織與規範必須要務實調整」、「要負起政策溝通任務，凸顯國軍親民、民眾敬軍的形象」。

至於熊厚基部分，蔡英文要求，「捍衛領空不容敵機侵犯」、「落實國防自主、啟動前瞻研製」、「強化軍紀，杜絕有傷害國軍聲譽的事件發生」。

最後蔡英文說，她期勉大家，能夠讓國軍成為具現代性、知識性及專業性的優質軍隊，也要確保國軍成為讓民眾安居樂業、維護台海和平的堅實後盾，國軍的需求她會給予全力支援，一起為國家安全奮鬥、努力。

▼國防部軍政副部長沈一鳴上將，調任參謀總長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼外交及國防委員會 國防部次長沈一鳴。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
與郭台銘爬象山　館長：經歷韓國瑜後我誰都不敢挺！每天都在道歉
反駁18金釵曠職時間軸！長榮：乘客沒登機是因為空服員不服勤
睡醒驚見「他跪趴後面一直動」　她哭喊：不要！提告後真相更崩潰

關鍵字：沈一鳴,張哲平,民進黨,蔡英文,總統,空軍,國防部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌嗆韓不要趴趴走亂放話！　韓國瑜：欲加之罪，何患無辭

影／韓國瑜申請國軍救災　88名化學兵進駐高雄消滅登革熱

《平均地權條例》三讀　不動產交易買賣雙方皆要實價登錄

爬象山挺郭台銘？館長急撇清：經歷韓國瑜事件　現在我誰都不敢挺

實價登錄2.0髮夾彎？　黃國昌：蔡政府背棄承諾讓人憤怒

中美貿易戰衝擊金融市場　勞動基金5月獲利回吐443億

黃光芹再揭政治獻金內幕！韓國瑜：證據拿出來讓我一槍斃命

「實價登錄2.0」被質疑傾向財團　內政部：門牌揭露仍有疑慮

登革熱經費高雄還沒領　王淺秋：行政院不是ATM按一按就有錢

中市幫弱勢孩子免費補習　1767學子受惠年省6361萬補習費

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

蘇貞昌嗆韓不要趴趴走亂放話！　韓國瑜：欲加之罪，何患無辭

影／韓國瑜申請國軍救災　88名化學兵進駐高雄消滅登革熱

《平均地權條例》三讀　不動產交易買賣雙方皆要實價登錄

爬象山挺郭台銘？館長急撇清：經歷韓國瑜事件　現在我誰都不敢挺

實價登錄2.0髮夾彎？　黃國昌：蔡政府背棄承諾讓人憤怒

中美貿易戰衝擊金融市場　勞動基金5月獲利回吐443億

黃光芹再揭政治獻金內幕！韓國瑜：證據拿出來讓我一槍斃命

「實價登錄2.0」被質疑傾向財團　內政部：門牌揭露仍有疑慮

登革熱經費高雄還沒領　王淺秋：行政院不是ATM按一按就有錢

中市幫弱勢孩子免費補習　1767學子受惠年省6361萬補習費

快訊／屏東驚見龍捲風！強風猛襲...廟宇棚頂遭捲飛　他嚇歪狂譙：太誇張

評／實價登錄修法務實前進　應多給政府支持

JIATE呷茶進駐微風南山！獨家推出熟成紅茶之王「迴香」

全球獨賣　Eggs 'n Things芒果舒芙蕾鬆餅7/1限定登場

香辣唰嘴！星球工坊攜手KiKi推「椒麻口味爆米花」

空姐加油！猛男教練裸上身二頭肌外露　衝罷工現場親送20箱飲料

這！就是美女／這家政婦太辣太母湯！貝莉莓完美駕馭旗袍史庫水

網友偶遇郭富城一家4口！　「超豪華私人遊艇內裝」曝光！

企業高階女主管　投入志工樂在拖地洗廁耕福田

《葉問》樊少皇爆欠債千萬　妻傳拍三級片曝真相：願為幾個億下海

政治熱門新聞

罷韓連署書將達3萬份　預告包圍..

沈富雄11理由警告　「不可找韓..

韓國瑜造勢散場超快　20分清8..

聯合民調：韓支持度30％、郭2..

韓國瑜喊話韓粉　「7/6穿國旗..

韓粉號召罷免黃捷　喊話：以霸凌..

罷韓連署3萬份將達標！7/14..

旗山冰店挺罷韓　不原諒打混市長

即／空拍圖曝光！主辦單位：現場..

即／韓國瑜怒批蔡政府「腦袋壞掉..

郭台銘園遊會湧進10萬人　激昂..

黃光芹引吳敦義目擊口述...　..

化學兵來了　韓國瑜批中央一國兩..

蘇貞昌：登革熱5000萬高市府..

更多熱門

相關新聞

防逃機制協商沒共識　2日再討論

立法院長蘇嘉全1日主持朝野協商，討論刑事訴訟法中的防逃機制修法，其中針對停止羈押的被告，法院是否得命其於審判期日及宣示判決之日到庭，最終無法達成共識。最後院長裁示，請司法院、法務部利用下午時間，將相關立法體例查清楚，有無扞格，2日上午繼續協商。

卓榮泰：2020總統勝選、國會過半

2020總統三腳督！蔡英文31%奪冠

蔡英文：2020若敗選台灣恐比香港嚴重

打破24hr內離境限制　蔡英文出訪可在美停留4天

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

日圓賣出價跌破0.29字頭　換新台幣10萬...多賺一張環球影城門票

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

醫院電梯開關10次　大夜護理師默唸一句…安靜了

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

寬褲褲管超怪！她試穿秒驚豔：回不去了

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面