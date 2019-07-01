沈一鳴接參謀總長、張哲平接軍政副部長　蔡英文各下3道命令

▲蔡英文出席108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

國防部軍政副部長沈一鳴上將調任參謀總長、空軍司令張哲平調任軍政副部長，而空軍副司令熊厚基接任司令一職，總統蔡英文1日上午主持晉任授階典禮時，三人分別下達3道命令，要求落實整體防衛構想、培育未來人才創新，以及在區域和平安全穩定善盡責任。

由於參謀總長李喜明上將屆齡退伍，職缺由沈一鳴接任，而空軍司令張哲平調任軍政副部長；而空軍副司令熊厚基接任司令一職。蔡英文在主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」時，特別下達三道命令。

蔡英文首先表示，熊厚基中將晉任上將，他擁有完整的歷練，也經歷過許多重要職務，從空軍副司令拔擢為上將，肯定他在職務上的貢獻跟付出，榮耀的背後也代表了更重大的責任。

蔡英文表示，除了熊厚基之外，還有沈一鳴、張哲平，未來都有新的挑戰，而她身為三軍統帥，也要各下達3個命令，要求大家可以確實做到。

在沈一鳴方面，蔡英文要求，「落實整體防衛構想、務實戰訓本務」、「培養未來人才，為創新的國防改革奠定基礎」、「帶領國軍為區域和平安全穩定善盡責任」。

另外，在張哲平方面，蔡英文強調，必須做到「縝密國防預算規劃，確保預算用在刀口上，符合國防需求與國人期待」、「因應威脅轉變，國防組織與規範必須要務實調整」、「要負起政策溝通任務，凸顯國軍親民、民眾敬軍的形象」。

至於熊厚基部分，蔡英文要求，「捍衛領空不容敵機侵犯」、「落實國防自主、啟動前瞻研製」、「強化軍紀，杜絕有傷害國軍聲譽的事件發生」。

最後蔡英文說，她期勉大家，能夠讓國軍成為具現代性、知識性及專業性的優質軍隊，也要確保國軍成為讓民眾安居樂業、維護台海和平的堅實後盾，國軍的需求她會給予全力支援，一起為國家安全奮鬥、努力。

▼國防部軍政副部長沈一鳴上將，調任參謀總長。（圖／記者屠惠剛攝）

