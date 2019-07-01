防逃機制協商沒共識　蘇嘉全要求：司法院、法務部把立法體例查清楚

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院長蘇嘉全1日主持朝野協商，討論刑事訴訟法中的防逃機制修法，其中針對停止羈押的被告，法院是否得命其於審判期日及宣示判決之日到庭，最終無法達成共識。最後院長裁示，請司法院、法務部利用下午時間，將相關立法體例查清楚，有無扞格，2日上午繼續協商。

由於過去有多起判刑定讞的貪污犯或經濟犯棄保潛逃案例，好比屏東縣前車城鄉長林錫章與公所辦事員駱文宗，因貪污各被重判14年6月及10年2個月定讞，但最後卻不見人影的狀況。

因此，本次立法院臨時會，民進黨立院黨團把刑事訴訟法中的防逃機制修法，列入討論議案。其中，立委許智傑的版本指出，法院許可停止羈押時，得定相當期間，命被告應接受羈押替代處分，包括適當的科技設備監控、交付護照及限制活動範圍，以及未經法院或檢察官許可，不得就特定財產進行一定的處分。

此外，該版本也指出，握被告經法院諭知死刑、無期徒刑或逾2年有期徒刑，有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提等相關機制。

至於時代力量黨團的版本，提出再修正動議，包括被告經法院許可停止羈押等情況下，法院得命其應於審判期日及宣示判決之日到庭等。對此，在協商過程中，司法院官員「大方向贊成」，但是否跟現行刑事訴訟法規定有所扞格，還要進行討論；另外，在文字上，「法院得命其應於審判期日及宣示判決之日到庭」，「得」是否要改為「應」，也都沒有明確共識。

最終，協商無法達成共識，蘇嘉全表示，司法院跟法務部要盡快達成共識，不要各持己見，最後交給立委們來做裁判，這是不負責任的做法；他要求，司法院、法務部回去將立法體例查清楚、到底有無扞格，2日上午繼續協商。