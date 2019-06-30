郭台銘園遊會湧進10萬人　激昂喊「我是庶民」：不會造勢，只會做事

▲郭台銘出席新北歡樂嘉年華園遊會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘30日受邀出席「新北歡樂嘉年華園遊會」，他致詞時強調自己是懷著「感恩的心」，並以自己在板橋成長的故事，告訴民眾他了解基層老百姓的苦，強調自己就是「庶民」，並高喊「我不懂政治，我只會做事；我不會造勢，我只會做事。」

郭台銘致詞時回憶，小時候靠著父親當警察的薪水生活，一家人住在4坪大的小廂房裡，「我非常幸運，生在媽祖的懷抱之中，如果沒有媽祖，沒有那間廂房讓我遮風避雨，沒有警察的薪水讓我有飯吃，沒有板橋國小、板橋國中讓我有書讀，我無法站在這裡，我感恩、再感恩。」

郭台銘激昂地說，「媽祖不但生我、育我，用一份警察的薪水養育我，我今天才能站在這裡，我要告訴各位，我帶著感恩的心，感謝媽祖、感謝媽祖、感謝新北市、感謝台灣，感謝中華民國！」

郭台銘說，自己從小在板橋長大，他認為新北市就是台灣最大的移民城市，大家都能接受外地來的人，只要肯努力打拼，就有立足的地方，大家在一起不分彼此，「鴻海公司的總部到現在都還在新北」、「我就是道地的板橋小孩。」

郭台銘感性地說，我爸爸做一輩子警察，直到我結婚的那一天，家裡沒有坐過沙發、也沒有一間房子，說到此處便激昂地高喊，「我了解大家的苦，了解基層老百姓的苦，我是庶民！」他也強調，今天是一個感恩的晚會，沒有動員，而在初選民調之前全台就只辦這一場，因為我告訴我自己，「我不懂政治，我只會做事；我不會造勢，我只會做事。」