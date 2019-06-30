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自家愛犬亂撲被咬死！　男子「千斤頂打死金毛」：不然你跟狗一起死

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▲金毛被活生生打死。（圖／翻攝自南方都市報）

▲金毛被活生生打死。（圖／翻攝自南方都市報）

記者劉亭／綜合報導

廣東佛山順德區一名何姓男子24日因自家貴賓狗被咬死，竟拿千斤頂、木棍、雨傘不斷追打黃金獵犬，更威脅對方主人，「不然你跟狗一起死」。黃金獵犬一開始雖然逃走了，但為了保護主人再次回來，結果被活生生打死。目前何男已被刑拘。

根據《南方都市報》報導，黃金獵犬的主人王先生透露，這隻金毛已經養了7年，受過專業訓練，平時都很溫順。當天是由70多歲的爸爸簽著繩子去溜狗，在散步完後正在幫狗梳毛，結果一位女子帶著未簽繩的貴賓狗靠近，當時雖然有提醒對方，但女子不以為意。

結果貴賓狗就往黃金獵犬身上撲，因為體型、力量上的優勢加上曾經受過訓練，貴賓狗就這樣被咬死了。王先生的爸爸當時留在現場，希望能夠進行協商，沒想到女子卻找來一群人，期中一名男子在20分鐘內用了雨傘、千斤頂、木棍等不斷追打黃金獵犬，最後活生生把狗打死。

▲金毛被活生生打死。（圖／翻攝自看度視頻）

王先生透露，70多歲的爸爸當時乞求他們手下留情，並且試圖阻攔，結果對方卻威脅「今天要麼是狗死，要麼就是你跟狗一起死」，當場血壓上升差點暈倒，期間為了護狗也被雨傘打到好幾下。

為了讓狗狗逃走，王爸爸把繩子鬆開，黃金獵犬當下也順利逃走了，但之後為了保護主人又返回，這次被用木棍打死了。這次王先生的母親也來到現場，為了護狗也被打了好幾下。動手的男子在狗狗去世後就離開了。

王先生接到通知抵達現場時，「看到狗倒在血泊中，父母都受傷了，母親已經不能走動了」，送醫後父親被診斷出是應激性腦梗和應激性血壓升高，目前正在恢復中；母親兩節脊椎斷裂，已無法走動，還在住院，目前相關醫療費用已經上萬人民幣了。

▲金毛被活生生打死。（圖／翻攝自紅星新聞）

事後王先生報警，並在27日順利找到打狗者。何男承認用雨傘、千斤頂、木棍等工具打狗，但否認兩位老人生病與其有關係。何男姐姐表示，將等待警方調查，有關不實言論將追究責任。

佛山市順德區公安局29日凌晨發佈通報稱，经初步调查，何某民交代因自家貴賓犬被同社區的金毛犬咬死，而動手將金毛犬打死的犯罪事實。目前，何某民已被依法刑事拘留，警方正對該案加緊調查處理中。

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