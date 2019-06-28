4歲女面前被燒死！她跪著「肉身擋火」硬挺亡　最後緊盯愛女畫面曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸廣州某一公寓日前發生火警，一對夫妻帶著4歲女兒逃生時，被火舌逼迫只能躲在鐵欄杆的陽台上。爸爸抱著4歲大的女兒緊縮角落，媽媽則用肉身擋火，犧牲自己保護最愛的兩個人後死去。許多網友看完這起慘案後紛紛捐款幫忙，金額累積到100萬元人民幣（約450萬元新台幣）。

綜合陸媒報導，廣東省廣州市荔灣區一棟民宅19日時疑似電線起火，導致火勢突然竄出，一家三口逃命不及，只好躲到陽台的防盜窗角落；此次火災當地消防隊共出動16輛消防車、99名消防員，花費30分鐘才將火勢撲滅，造成1死2傷。

▲▼女子為了保護愛女及丈夫，犧牲自己擋住火勢身亡。（圖／翻攝廣東電視台）



由於火勢是在19日下午2時56分前開始，警消人員獲報後在下午3時5分才趕到；這段期間內，對面的住戶也用手機捕捉到起火處一家三口的逃生過程，一名爸爸抱著4歲的女兒躲到陽台，媽媽為了幫他們擋住火勢，主動犧牲半跪在最外側，讓身上、頭髮都被火燒著，身形搖晃卻挺著，看著心愛的女兒及丈夫。

事後，媽媽被烈火燒死，爸爸也受到嚴重灼傷，進入加護病房，而4歲的女兒則情況穩定，目前兩人都已脫離危險，只有爸爸仍插管治療。影片曝光後，引起許多網友熱烈討論，大家都被這名母親的愛給感動，紛紛捐款幫忙，金額累積超越100萬元人民幣，將用在兩人的治療費用上。