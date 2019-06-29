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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京市減免車位等不動產登記收費

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京市減免車位等不動產登記收費

北京市決定執行減免部分行政事業性收費的有關政策。三種情形免徵不動產登記費，包括申請辦理變更登記、更正登記的；申請辦理森林、林木所有權及其佔用的林地承包經營權或林地使用權，及相關抵押權、地役權不動產權利登記的；申請辦理耕地、草地、水域、灘塗等土地承包經營權或國有農用地使用權，及相關抵押權、地役權不動產權利登記的。（北京日報）

《貴州》貴州積極申請廣電5G實驗網試點

貴州將積極申請加入廣電5G實驗網試點，充分利用建設智慧廣電綜合試驗區的良好基礎和貴州發展大數據的優勢，初期將聚焦行業信息化、物聯網、智慧城市等場景的智慧廣電服務，遠期實現5G網路全省區域的廣覆蓋，並開展個人通信業務。（新華社）

《江蘇》南京上半年開盤143次推房2.8萬套　河西仍最火

上半年南京樓盤單盤銷售最高達41.5億元，銷售最火的區域是河西，下半年南京預計將有4.3萬套房源入市。從銷售情況看，143家樓盤中，僅有13家樓盤在開盤一個月內全部賣光，其餘樓盤通常是賣個六七成，甚至只有三四成。（新華日報）

《天津》首批企業培訓中心出爐

天津市人社局近日開展了企業培訓中心認定工作，天津航天長征火箭製造有限公司等25家單位成為我市首批企業培訓中心。認定的25家企業培訓中心，從企業性質看，國有企業11家，占比44%；合資企業4家，佔比16%；外資企業2家，佔比8%；民營企業8家，佔比32%。從所屬產業看，包含航空航天、電子製造、石油化工、汽車製造、生物醫藥、冶金、電力等該市重點產業領域。（天津日報）

▲▼天津市。（圖／CFP）

▲天津市。（圖／CFP）

《重慶》縉雲山環山生態綠道等4項目啟動建設

北碚區舉行縉雲山綜合提升項目集中開工儀式，包括縉雲山環山生態綠道在內的4個項目28日正式啟動。此次集中開工項目分別為：縉雲山黛湖生態修復工程（金湖灣示範區）、縉雲山生態搬遷異地遷建房、縉雲山環山生態綠道（北泉村示範段）、山城步道（金剛碑—北溫泉公園段）。（重慶日報）

《湖北》上半年實現銷售超50億元　湖北體彩銷量排名全國第六

湖北省體育彩票管理中心26日發布數據：截至6月25日，該省體彩上半年實現銷售50.32億元，籌集體彩公益金超過12億元，排名大陸全國第六。今年是大陸體育彩票全國統一發行25周年，國家體彩中心對高頻游戲、競猜游戲等彩種進行調整，部分游戲品種銷量急劇下滑。面對政策調整，湖北體彩科學研判、精準施策、深耕市場，保持了大樂透、競彩、即開三種游戲產品1月至6月的正增長態勢。（湖北日報）

《河南》鄭州市下月起全面推廣黃土裸露防塵布

為保障第十一屆全國少數民族傳統體育運動會及70周年國慶慶典活動相關配套設施順利完工，7月起，全面推廣黃土裸露由防塵網更換防塵布，並開展為期一個月的全市渣土集中清運工作。（鄭州日報）

《福建》氣溫超40℃ 停止露天作業

日前福建省衛健委下發通知，要求全省做好2019年夏季防暑降溫工作。通知要求，在高溫天氣來臨之前，用人單位應當組織高溫天氣作業的勞動者進行健康檢查，檢查結果存入職業健康監護檔案並書面告知勞動者，尤其是對患有心、肺、腦血管性疾病、肺結核、中樞神經系統疾病及其他身體狀況不適合高溫作業環境的勞動者，應當及時調整作業崗位。（福州晚報）

▼福建平潭。（圖／中新社）

▲▼平潭。（圖／中新社）

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