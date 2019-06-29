華聞快遞／簽約額達62.85億美元！中非經貿合作磋商會於長沙舉行

▲雙方代表就投資和貿易項目進行面對面磋商。（圖／中新社）

《湖南》簽約額達62.85億美元！中非經貿合作磋商會於長沙舉行

中非經貿合作磋商會28日在長沙舉行，來自非洲近30個國家政府部門和企業的230餘位代表，與大陸政府部門和企業的490餘位代表，就投資和貿易項目進行面對面磋商，現場簽約了基建、電力、金融等領域的9個重大項目，簽約額達到62.85億美元。（中新社）

《廈門》打通物流新通道！廈台客貨滾裝航線首次攜手中歐班列

一個裝有台灣生產的電腦機箱及相關配件，且貨值約19萬美元的40尺貨櫃，在27日上午搭乘「中遠之星」輪從台中抵達廈門，並於下午轉乘中歐班列（中俄建發專列），計劃將在本月30日啟程前往莫斯科。這是廈台客貨滾裝航線首次攜手中歐班列，將台灣貨物經廈門發往俄羅斯，同時也打通了一條新的海鐵聯運物流大通道。（廈門日報）

《福建》寧德市揭牌成立台港澳人才驛站

福建省寧德市台港澳人才驛站28日在寧德市揭牌成立。同時，該人才驛站在台港澳人才相對集中的寧德師範學院、福建聯德企業有限公司設立聯誼點。寧德市台港澳辦主任林岩峰表示，人才驛站的成立，將進一步做好台港澳人才對接服務工作，搭建引才平台，推動寧台港澳人才聯誼交流，更好地為寧德發展提供智力支撐和人才保障。（中新社）

《湖南》提供全產業鏈實踐崗位！湖南企業為烏干達培訓600名旅遊人才

烏干達共和國旅遊部與中惠旅智慧景區管理股份有限公司（簡稱中惠旅）28日在長沙簽署國際人才戰略合作協議，中惠旅將為烏干達培養600名具有國際視野、了解市場需求，以及具備先進旅遊管理理念與旅遊產業實用技能的優秀人才。據悉，這600名由烏干達政府選拔的旅遊業從業人員將在未來5年分批次進入大陸，進行為期1年的體驗旅遊專業理論與實踐學習。（中新社）

▲在第一屆中非經貿博覽會上，非洲友人了解中惠旅「惠旅文創」產品的一幕。（圖／中新社）

《內蒙古》鄂爾多斯綜合保稅區簽單1億元 展開進出口貿易業務

內蒙古自治區鄂爾多斯綜合保稅區28日對外消息指出，在蒙古國首都烏蘭巴托舉辦的「2019中國內蒙古·蒙古國投資貿易洽談會」上，該區與蒙古國色楞格根有限公司簽單1億元（人民幣，下同），展開進出口貿易業務。據悉，這是該區封關運營後，首次走出國門招商取得的豐碩成果。（中新社）

《雲南》首條中越農副產品「綠色通道」正式開通

雲南邊境口岸首條大陸（河口）到越南（老街）的農副產品快速通關「綠色通道」28日在河口紅河公路口岸正式開通，屆時將提高中越雙方鮮活、易腐、口岸通關時效要求較高的農副產品的通關效率，推動中越雙方開拓國際市場，同時促進雙邊經貿發展。（新浪財經）

《北京》農村電網改造升級 4年總投資將達8300億元

大陸國家能源局副局長綦成元28日在北京透露，自2016年啟動實施新一輪農村電網改造升級以來，加上今年的計劃，預計這4年農網改造升級的總投資將達到8300億元。此外，農網改造升級不僅帶動了農村電商、倉儲物流、鄉村旅遊、新能源等新興業態、新興產業的發展，更促進鄉村振興和新型城鎮化的建設。（中新社）

《青島》「2019中國數字建築年度峰會」於青島開幕

「2019中國數字建築年度峰會」28日在青島開幕，作為第十屆建築行業年度峰會，此次大會重點聚焦轉型實踐，以「數字建築·行啟未來」為主題，吸引了30餘個國家和地區2000餘名嘉賓參加，在共商、共建、共創、共享思想的指引下，論道轉型，「數」說未來。（中新社）

▼數字建築年度峰會現場。（圖／中新社）