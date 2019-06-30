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川習會後…美中聲明有「4點差異」　這2件事川普根本沒提到

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲川普與習近平在大阪G20峰會舉行雙邊會談。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中美兩大經濟體29日再度達成貿易戰停火協議，重新開啟經貿協商。不過，此次川普的聲明與中國官方發表的聲明仍有部分差異，包括華為問題、中國採購美國農產品和台灣問題方面，雙方說法各有不同之處。

貿易紛爭與經貿談判

川普：

美中雙方同意保持現狀，暫時不再加徵新關稅，同時美國也還不會取消既有關稅。雙方同意從上一次磋商的中斷點出發，重啟談判。

川普還提到，作為協議的一環，中國會增加採購大量的美國農產品，美國也會給中國一份採購清單。

中方聲明：

兩國元首同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論；磋商應該是平等的，體現相互尊重，解決彼此合理關切。

中方聲明並未明確說明將採購美國產品一事，不過有提到「川普希望中方能從美國增加進口。」

▼川普在記者會上發表談話，說明峰會成果。（圖／路透）

▲2019/06/29，川普在大阪G20峰會最後一天舉行記者會。（圖／路透）

華為問題

川普：

美國企業可以將他們的設備賣給華為，但他強調是指「沒有很嚴重國安問題」的設備。

中方聲明：

未提及，不過中國外交部G20特使、國際經濟司司長王小龍表示，「如果美方說到做到的話，我們肯定是歡迎的。」

台灣問題

川普：

未提及。

中方聲明：

習近平闡述了中國大陸政府在相關問題方面的原則和立場，川普則對該議題表示重視，美國則將繼續奉行一個中國政策。

中國企業

川普：

未提及。

中方聲明：

希望美方公平對待中國企業，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流。川普則表示，美方希望透過協商妥善解決兩國貿易平衡，為兩國企業提供公正待遇。

▼川普、習近平等美中兩國代表進行雙邊會談。（圖／路透）

▲▼川習會。（圖／路透）

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