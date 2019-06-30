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川普宣布「解放華為禁令」　陸網友吵翻：別回頭就反悔

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▲▼川習會。（圖／路透）

▲川習會過後，川普表示「美國公司應該被允許繼續向華為出售產品」。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普29日下午表示，美國公司應該被允許「繼續向華為出售產品」。對於川普的回應，大陸網友吵翻了，有人認為，「別回頭就反悔，像過家家（扮家家酒）似的」；也有人表示，「國內媒體斷章取義了。他說矽谷在做的技術世界一流，無人能模仿。這個才是允許出售零件的前提」。

川普與中國國家主席習近平29日在G20大阪峰會過後進行會晤。會晤過後，川普表示，會談結果比想像中還要好，貿易談判都能走回正軌。

對於華為的事件，川普指出，該事件相當複雜，但將「允許華為在美國購買零件、技術」，「美國企業對他們無法向華為銷售零件感到不滿」。

▼川普與習近平在G20大阪峰會過後進行會晤 。（圖／路透社）

▲G20 川普，習近平。（圖／路透社）

消息出現後，立刻引發微博上熱烈討論。有網友認為，「合作共贏才是中美關係的主旋律，對抗沒有任何出路」、「經濟全球化！搞一家獨大是不符合當前世界形式的」、「這就對了」。

不過，也有人表示，「那肯定回家就翻臉了嘛」、「我感覺（反悔的）可能性很大，之前幾次磋商就是，都商量好了，立馬就反悔」、「別回頭就反悔，像過家家似的」、「之前中美貿易談判不就好好的，一會又翻臉加關稅了，就算美國幾百家企業反對還是一意孤行」、「國內媒體斷章取義了。他說矽谷在做的技術世界一流，無人能模仿。這個才是允許出售零件的前提」。

▼川普的言論發出後，網友立刻在微博熱烈討論。（圖／微博／新浪財經）

▲▼網友在微博熱烈討論。（圖／微博／新浪財經）

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關鍵字：川普,華為,川習會,G20大阪峰會,華為禁令,解禁,反悔

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