G20閉幕／中美貿易戰「川普喊將繼續協商」　解放華為在美禁令

▲川普針對川習會做出詳細說明。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合外電報導

G20日本大阪高峰會即將會下句點，在結束階段川普、安倍晉三等人準備發表公開談話。稍早前川普與中國領導人習近平會面，針對中美貿易戰進行演說，並在結束後提到「會談結果比想像中的還要好，貿易談判都能走回正軌。」意味著將重啟中美雙邊談話。

川普在公開談話中首先先感謝安倍晉三此次的專業、用心的招待。更提到此次為他任期內第三次與梅蘭妮雅一起來到日本，在G20上遇到許多國家的元首以及部長級的人物。針對川習會內容，川普提到，我和習近平有很好的對談，我們認識彼此許久，一起在北京有過很棒的回憶。我們將會繼續進行貿易協商，「目前將不會對中國加徵3500億關稅。」

但川普尚未提到會談細節，但有暗示中美貿易中，「美國商品的購買量將會增加」。此外，美國將會列出美國希望、能夠向我們購買的產品。針對現場記者提問，川普提到華為事件，他認為是一個相當複雜的事情，但針對美國企業是否能夠賣東西給華為，川普態度轉為軟化，提到將允許該企業在美國購買零件和技術，「美國企業對於他們無法銷售東西給予華為，感到相當不滿意」、「許多人都對我們向華為出售大量商品感到驚訝，而我們販售的產品能夠讓華為生產更多商品，所以我們將繼續允許他們販售。」

針對華為事件，記者提問是否有提到孟晚舟？川普回應並沒有，僅對於華為做出商議。並提到將在29日晚間與南韓總統文在寅會面，而至於是否將在板門店與金正恩會面，川普表示「若沒有與金正恩見到面，今年或許將會有第三次川金會。」

►►川習會落幕，加增關稅停止

►►川普將奉行一中政策