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長榮勞資桃市府簽團體協約　簽訂通過罷工才算落幕

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▲長榮勞資雙方與勞動部、桃市勞動局等單位人員在桃園市府就團體協約進行協商。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮勞資雙方與勞動部、桃市勞動局等單位人員在桃園市府就團體協約進行協商。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮空服員罷工第10天29日投票結果，多數會員同意資方提出方案，罷工案將在勞資雙方簽訂完整團體協約，才算落幕，桃園市空服員職業工會下午近5時率領工會幹部到桃園市府與資方代表簽訂團體協約，包括勞動部、市府勞動局都派員參與協商，雙方都有律師出席，目前仍在斡旋討論中。

桃園空服員職業工會理事長趙剛，下午近5時許帶領工會幹部到桃園市府16樓勞動局，與資方代表簽訂團體協約，上百位空服員會員分乘2輛遊覽車到場聲援，在市府一樓大廳靜坐等待最後結果，給工會幹部最大後盾支持。

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▲長榮勞資雙方在桃園市府就團體協約進行討論與簽約事宜，上百位空服員工會成員在市府一樓聲援。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮勞資雙方在桃園市府就團體協約進行討論與簽約事宜，上百位空服員工會成員在市府一樓聲援。（圖／記者沈繼昌攝）

趙剛進入市府後表示，勞方已釋出最大的善意，希望資方不要錙銖必較，不要對會員與工會幹部秋後算帳。有媒體詢問為何不公布投票票數，趙剛則解釋，這沒有必要，因為公布後會製造不必要困擾，大家就是尊重最後結果，尊重大家最後的決定，對團體協約若簽定是否就會宣布罷工停工？趙剛語帶保留說，仍需要大家討論後才能決定。罷工現場會員則強調，完成團體協約簽訂才算是罷工結束。

今天下午出席團體協約簽約工會代表包括桃園市空服員職業工會理事長趙剛、監事曲佳雲與律師代表共12人，下午5時許前往市府16樓和長榮資方代表就團體協約進行討論與簽約，資方人員則包括總經理孫嘉明率領各級主管與律師十餘人，另還有勞動部次長劉士豪與市府勞動局長陳靜航等人列席。

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關鍵字：長榮勞資,簽立團體協約,市府

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