她走15公里到自助餐「只聞不買」店家怕怕　警查出失智！老闆送她熱便當

▲園市湯姓婦人在便當店前聞香逗留被店家報警協尋，員警帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市湯姓婦人28日離家後北上，近午時刻徒步到龜山區便當店前，因肚子餓聞到便當香味吸駐足停留久久不去，湯婦只看不買店家覺得有異報警處理，員警報場後發現湯婦疑似罹患失智症，也無法回答名字與地址等基本問題，經過戶政系統查出姓名與住址後通知家人領回，警方也籲請家中有年長者應配戴防走失手鍊、衣服繡上姓名、聯絡方式，避免走失。

龜山警分局大林派出所警員楊家睿、談姿伶、鄭涵瑄28日中午獲報68歲湯姓婦人在龜山區萬壽路二段與桃園區三民路口桃園巨蛋體育館附近，因飢腸轆轆身上也沒錢，被便當店香味吸引逗留，因湯婦只看不買，店員詢問時也無法回應，懷疑是走失婦人報警處理。

▲龜山警分局員警仔細詢問湯婦住址等基本資料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出湯姓婦人身上無任何證件，隨即帶回派出所安置詢問，湯婦一直喊住在「幸福社區」且肚子餓，店家也大方送婦人一個熱騰騰便當果腹；員警透過M-Police小電腦戶役政系統查出拼湊出婦人姓名，查出居住在中壢區，員警聯繫家屬確認湯婦走失，聯繫家人到派出所領回。



湯婦兒子表示，媽媽罹患失智症，常常趁家人不注意時外出，但幾乎都在中壢街頭或公園找到人，今天外出後卻遲遲沒找到人，沒想到竟走了15公里以外的龜山區才被發現，感謝便當店老闆與警方熱心協助，幫忙尋回媽媽。

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