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桃市市議員張運炳涉賄　桃院判處當選無效

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▲桃園市七連霸市議員張運炳涉及賄選案，桃園地院民事庭28日宣判當選無效。（圖／翻攝自張運炳臉書）

▲桃園市七連霸市議員張運炳涉及賄選案，桃園地院民事庭28日宣判當選無效。（圖／翻攝自張運炳臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員張運炳去年角逐市議員選舉時，遭指控以1萬2000元至4萬元不等現金行賄，最後以吊車尾順利連任七連霸，桃檢查出張涉賄依違反選罷法起訴，同時提起當選無效之訴，遭羈押2個月，桃園地院民事庭28日宣判張運炳當選無效，但仍可上訴。

桃園地院判決指出，張運炳涉及賄選遭檢方起訴，審理時張並未爭執，另有證人作證應可採信，張辯稱交付賄款的林姓等4名選民，原本就是支持他的選民，應該不影響選舉結果；選罷法經修正後已刪除「足認有影響選舉結果之虞者」要件，目的在於維護選舉公平、公正，因此對於賄選行為是否足以影響選舉結果之虞，不再予以考量，張運炳所抗辯並無理由，因此判處當選無效。

據桃檢指出，63歲的張運炳是桃園縣中壢市第12、13、15、16與17屆縣議員，桃園市升格後當選第1屆市議，去年11月24日選舉當天涉嫌與堂弟以每票1萬2000元至4萬元不等行賄，過程被檢調全程跟監蒐證，經搜索後聲押獲准，今年1月31日依違反選罷法起訴，移審法院時，張以口腔癌發作、看守所內醫療設備不足為由申請交保，桃園地院以100萬元交保，限制住居出境、出海，張隔天趕到市議會補宣誓就職。

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關鍵字：桃園市議員,張運炳,涉賄,賄選

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