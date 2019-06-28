關懷跌落人生谷底的市民　王家貞：請市府增加人力和資源

▲台南市議員王家貞指出，台南市自殺救命專線7月起將由0800788995改為1925「依舊愛我」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據台南市政府統計截至5月底，自殺死亡案例就有88件，市議員王家貞6月28日特別召開記者會，請市府增加人力和資源，關懷跌落人生谷底的市民。

王家貞指出，台南市188萬市民只配置17名觀察訪視員，人力嚴重不足，救命專線7月1日起由0800788995改為1925，也請衛生局廣為宣導，在喘息服務區塊，更希望市府能2個禮拜內回應市民需求，針對高齡自殺率飆高問題，更期待台南市府拿出解決之策。

王家貞記者會主題是『跌落人生谷底時，政府能為你做些甚麼？』，邀請衛生局黃惠李、社會局施清發科長出席。王家貞指出，為關懷憂鬱症患者她成立協會，並率先推動台南市自殺防治條例，也日見成效，中央今年才跟進，全國6月自殺防治條例才公告施行，但根據統計，截至今年5月，自殺死亡案件就88件，依往年統計分析幾乎一天一件，自殺案件的發生真令人遺憾，但若真的發生自殺事件又被及時救回，請問市府有甚麼管道能幫助他們？

社會局施清發科長答說，市府的社會安全網已由高風險家庭擴大到脆弱家庭，在全市11區建置社福中心提供整體性需求評估，舉凡低收、照顧需求、安置提供、親子功能訓練都包括在內。

衛生局黃惠理股長解釋說，台南市自殺救命專線7月起將由0800788995改為1925「依舊愛我」，只要風險評估確定，就會依自殺狀況極端與否，提供一天到三天的電話訪視，全市37區目前有17位關懷訪視員，衛生局現在面臨的問題是，65到75歲老人自殺率一直飆高，因此也希望能跟長照結合再尋求方法。

王家貞表示，人生沒有走不過的難關，希望情緒低落的市民能給自己一個機會，但全市188萬市民只配置17名自殺觀察訪視員，人力真的嚴重不足，救命專線7月1日起由0800788995改為1925，外界也不知，請衛生局廣為宣導，不少市民是在長期照顧重病患者得不到喘息後，選擇自殺一途，希望市府在2個禮拜之內就儘速回應市民的喘息服務需求，針對高齡自殺率飆高問題，更期待市府拿出解決之策，因為高齡社會已來臨。

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