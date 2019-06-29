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韓國瑜觀光納政績　陳其邁酸：證明高雄「不是又老又窮」

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▲韓國瑜14項施政亮點報告。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜14項施政亮點報告。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜28日公布上任近半年來的政績，其中也把觀光項目納入。韓國瑜九合一大選時狂批高雄「又老又窮」，行政院副院長陳其邁29日受訪時就酸，「市政是一棒接著一棒，過去在民進黨執政很多的，例如韓市長在推動觀光，不就是因為高雄不是又老又窮，而是很吸引人、很迷人嗎？」

韓國瑜特別召開記者會談政績，不過卻被外界質疑，許多政績其實是綠營執政時期的招商成果，對此，陳其邁回應，「市政是一棒接著一棒，過去在民進黨執政很多的，例如韓市長在推動觀光，不就是因為高雄不是又老又窮，而是很吸引人、很迷人嗎？所以不要有過多的藍綠意識型態，尤其是招商。我比較遺憾的是橋頭科學園區很多地方應該要配合的事項，包括都市計畫變更與以後區段徵收的一些問題，很多問題都是中央與地方必須要充分合作。」

陳其邁表示，高雄是他的故鄉，不管是韓市長或中央政府都會通力合作，像幾個大廠，不管是國巨或日月光，不論它的用地或未來投資方案，中央都有非常深入的瞭解，希望未來高雄市政府能夠配合。另外，他也特別責成內政部、科技部要全力加速這些科學園區，尤其是橋頭科學園區興建的進度，希望也能配合中美貿易之間的摩擦跟整個台商回流，讓中小企業或大企業台商能夠落地。

陳其邁感嘆，包括高通在竹科落腳，他都覺得很遺憾，自己做為高雄子弟，當然希望加速讓這些高科技國際大廠能夠往高雄移動，他批，「但是現在高雄市政府似乎大家都忙著在選舉，有些局長辭職返鄉參選，或市長一天到晚在外地趴趴走，有時會讓人覺得很擔心，所以有些招商的工作是很基礎的，要持續努力，我也希望韓市長，在這裡也提醒他注意一下。」

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關鍵字：陳其邁,韓國瑜,又老又窮

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