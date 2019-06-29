罷免韓國瑜連署啟動　陳其邁：奉勸他回頭是岸顧好高雄

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

公民割草行動與「weCARE高雄」發起罷免高雄市長韓國瑜連署活動，而目前已經收到3000份的罷免書。對此，行政院副院長陳其邁29日表示，並不是很清楚整個活動，不過這是由民間很多團體共同發起，韓國瑜市長應該要把市民的聲音聽進去，勸他真的要回頭是岸，把高雄顧好。

陳其邁表示，他並不是很清楚整個活動，不過連署是由民間很多團體共同發起，對象是針對韓國瑜市長，他應該要把高雄市民的聲音真的聽進去，特別是現在高雄登革熱的疫情非常嚴峻，恐怕還會不斷地爆出病例，顯示疫情恐怕還沒有辦法得到控制。

陳其邁也向韓國瑜喊話，現在應該要多花點時間在防疫的工作，不要三天兩頭就往外跑，聽說明天還要到新竹造勢，「坐這一山、看那一山，一天到晚在外面趴趴走，為了登上權力的高峰，我想這個市民當然會覺得心裡很不是滋味」，建議他應該要多留在高雄把疫情顧好，這個比較重要。

此外，陳其邁也強調「疫情顧得好、市政做得好，自然而然大家都會支持他」，不管是在自己的家鄉也好、自己的城市也好，疫情還到處亂竄，這個當然會引起市民很大的反感，奉勸他真的要回頭是岸，把高雄顧好才是最重要。