政見會／四年前加薪三法挨酸　朱立倫：結果蔡英文現在拿來用

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨第二場政見電視發表會於台中登場，論述青年、社會、文化、教育等四大議題。第一輪發言朱立倫提到，年輕人現在還在領低薪，是這個國家對不起他們，也和國家教育有關，而4年前和總統蔡英文競選時提到加薪三法，但被酸可以得諾貝爾獎，結果現在被蔡英文拿來用，若不解決低薪問題，老闆依然是賺得飽飽飽、勞工口袋空空空。

朱立倫說，現在的年輕人出社會可能只有兩三萬新水，看不到未來，「是這個國家對不起他們」，我們真的有責任，台灣低薪已經是一個連對岸都說我們是「低薪島」，四年前跟蔡英文辯論的時候，提出要用快速加薪解決，要把最低工資加到三萬元，結果卻被蔡英文笑可以領諾貝爾獎，但她最近才把這當作她的政見。

朱立倫表示，政府要跟民間企業企業合作，讓中小企業轉型升級，否則有些老闆賺了錢是還是慣老闆惡老闆，過去提到加薪三法，就是讓「低薪慣老闆」賺了錢一定要幫員工加薪，否則只能加稅。

▲國民黨第二場政見會在台中，朱立倫發言。（圖／翻攝自東森電視直播）



另外提到教育面向，朱立倫提到台灣技職教育走偏，原本，技職應該是實務教育，現在卻變成了和高中沒兩樣的升學教育，並提到，過去擔任桃園縣長時，桃園有三間高職有「飛機修護科」，與桃園機場的需求接軌，未來技職學生就業將不會是問題。

朱立倫指出，未來不可以再「重知識，輕技術」，理論與實務必須齊頭並進，所以一定要更重視技職教育體系，另也提到，「郭董就是我們一個代表性的模範」，讓我們知道，即便是走技職教育，最終也可以變成大老闆，或是首富。

▲國民黨第二場政見會。（圖／翻攝自東森電視直播）