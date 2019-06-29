政見會／「民之所欲常在我手」　朱立倫：要用做來解決問題

▲國民黨第二場政見會在台中，朱立倫政見發表。（圖／翻攝自東森電視直播）

記者張乃文／綜合報導

國民黨中央舉辦的第二場「國政願景電視發表會」於29日下午在台中登場，主題與青年、社會、文化、教育相關。前新北市長朱立倫在第一輪發言除了提到少子化的問題，也強調「民之所欲常在我手」。他認為，要用做來解決問題，而不是喊口號，並稱自己是「認真的做，不是喊口號的做」。

朱立倫指出，很多人說少子化是國安危機，年輕人不生小孩的其中一個因素是因為不知道誰可以幫忙帶孩子。他提到自己時任新北市長時所推動的公共托育中心、將閒置教室改成的公立幼兒園，整體而言，多出了一萬多個名額。朱立倫說，將私托公共化、公托公幼免抽籤並非僅是喊口號而已。

另外，高齡化的部分，朱立倫提出將社區的活動中心變成「銀髮俱樂部」、「老人共餐」、「公共托老中心」等，他也說，這些政策是「現在進行式」而非未來式，更希望大家可以一起推動、帶到全台灣。朱立倫認為，也許有人會認為這些是地方政府的事情，但他表示「這是每一個人的大事情，這是我們國家的大事情」。

最後，朱立倫也舉了金曲獎入圍作品為例，他說，歌手李宗盛的新寫的舊歌「世代之間要成為知己，不是路人甲乙」及樂團茄子蛋所唱的「這個風風雨雨的社會，欲怎樣開花，少年家怎樣落地。」都唱出了年輕人的悲歌。他說，自己是「認真的做。不是喊口號的做」。