客買檳榔「要求從駕駛座側交易」...下秒伸鹹豬手襲胸！她迅速反擊網推爆

▲原po被買檳榔的變態客人襲胸。示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者蔡紹堅攝）

網搜小組／綜合報導

大白天遇到變態！一名女網友今日在臉書發文，表示自己賣檳榔時，不幸遇到客人鹹豬手襲胸，而她被侵犯的當下也立刻反擊，讓網友都推爆說「把他手廢了」、「以為是買100送2粒喔？沒品」。

一名在檳榔攤工作的女網友在臉書「爆怨公社」上痛訴，她表示今日有一位客人路過停下車，說要買100塊的檳榔，她便拿了一包要從副駕駛座給對方。但是對方卻要求要從駕駛座的窗戶交易，讓她心生納悶，因為從副駕駛座也是拿得到的。

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但是原po還是照做了，沒想到給對方杯子的時候，這位客人竟然一手拉住她，另一手迅速伸向她的胸口摸了一把；原po被摸了之後也很快就反應過來，拉住對方襲胸的手用力往窗外扯，還強調是「非常用力那種」，應該有讓對方受傷，小騷動也引起隔壁店家的注意。

她隨後大聲向隔壁店家老闆表示自己被襲胸了，但是這位客人卻不肯承認，直說自己「不是故意的」，最後還趁著雙方談話的時候加速開車逃逸，讓原po超氣，大罵對方變態，「摸那一把你有比較爽還是就會滿足？」隨後也已報警請警察處理。

對此網友都氣炸，表示「很沒品 ，買檳榔這樣對待」、「拉出來往下壓，先廢了牠的髒手」、「他以為是買100送2粒喔？報警了」、「看他這樣應該是慣犯」、「拿檳榔刀剪鹹豬手」、「太可惡了，消低勾（豬哥）」。

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