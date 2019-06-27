天氣炎熱！媽貼心扛「家中唯一電扇」給他吹　瀟灑轉身進房...結局神展開

▲媽媽貼心搬電扇給兒子吹，下面這舉動卻讓人笑噴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

天下父母心，大部分家長總想要把最好的給孩子！一名網友27日表示，天氣炎熱，媽媽卻把家裡唯一一台電扇給他一個人用，但這溫馨感人的畫面卻在下秒打住，原來媽媽一轉身便進入房間「開冷氣」，讓網友笑噴，「神結局」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文指出，還沒中午氣溫便高達36度，熱得人生不如死，但他家中卻只有一台電扇，此時，原PO媽媽卻從客廳走進了他的房間，還將他家「唯一的電扇」給搬了進來。

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原PO感動地表示，「這麼多年，媽媽一直都是這樣，或許天下父母一般心吧，深怕兒女冷到、熱到、餓到，每到夏天最熱的時候，他都會把電扇拿進我房間，讓我一個人用」。

說到此處，劇情急轉直下，原PO表示「之後她則是進去她的房間...默默地打開她房間裡的大金冷氣」，享受涼風的吹拂，讓他感到相當感慨。

PO文曝光後，有網友笑噴，「神結局」、「媽媽佛心的愛...」，還有人建議「那就自己默默添購自己的冷氣吧！」。

▲搬電扇給兒子吹，她卻轉身回房吹冷氣。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

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