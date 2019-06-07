拍藍天白雲照！違停女跳針狂罵「你檢舉魔人？」逼交手機...他爆氣開噴

▲一名網友見到天氣晴朗隨手拍張照，沒想到卻惹禍上身。（示意圖／記者戴若涵攝，與本案無關）

地方中心／綜合報導

端午連假第一天台灣各地多為多雲到晴的天氣！一名網友外出時覺得天氣不錯，隨手拿起手機拍張照，沒想到一名女子隨即氣沖沖地走過來，劈頭就一連串開罵，「你檢舉魔人啊！」，還不斷要求看手機，讓他瞬間爆氣，在馬路邊開飆！

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，只是覺得天氣不錯拍一張照...沒想到卻跑來一名女子口氣很差的質問，「你拍照是吧！」、「你檢舉喔」、「你檢舉魔人啊！」，連珠炮似地狂唸一大串之後，女子仍不肯罷休，還逼原PO交出手機。

但原PO身為手機的主人，決定捍衛自己的權益，詢問女子「如果沒拍你要怎麼辦？」不料，對方竟反嗆，「如果有拍你要怎樣？」，讓他當場怒氣值飆升亮出手機，證明自己並沒有拍檢舉照，並怒批，「有病要看醫生，不是出來找同伴啊！」

▲女子見原PO拍照，氣得上前怒罵。（示意圖／記者林悅翻攝，與本文當事人、車無關）

下秒原PO不甘心被人冤枉，「立馬直接在馬路邊開飆，順便問候問候他娘親，就是欠人教訓，教訓到讓你抬不起頭，對不起有用，還需要警察？」，直言，「妳不說我還真不知道拍到妳跟紅線，停紅線妨礙交通，還怕被拍？」

不少網友看完貼文後，紛紛留言回覆「疑心生暗鬼，不違停不就沒事」、「本來沒拍，她都這麼說了，就成全她吧~」、「這邊違停很誇張，常有車違停到連公車都轉不進去」、「她都自己提醒你檢舉了，當然是順她的意啊」、「我也遇過，一直吵，一直要看手機」。

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