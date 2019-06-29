手套碰到麵！奧客飆罵60歲阿姨店員還要求「當面吞手套」　她見狀暴怒嗆翻

▲ 乾麵示意圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

明明店家已經道歉了，客人卻得理不饒人，引爆雙方怒火。一名女網友表示日前店裡來了一位奧客，因為一個小失誤，他們已經向對方低頭道歉，並且重新煮一碗麵賠給對方。沒想到客人卻不放過，不但對60多歲的店員阿姨飆出國罵，還提出超過分要求，讓原po無法繼續忍耐，出面嗆翻他。

「服務業也是人生父母養的好嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨，她表示店裡日前來了一位客人，吃乾麵的時候要求阿姨幫他加一點湯，然而阿姨隨後不小心讓戴著手套的手碰到麵，客人見狀便火大開炮，一直鬼打牆罵說「手套很髒」，原po則是出來圓場，表明願意重新煮一碗麵給客人。

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沒想到客人隨後還是沒有氣消，不僅用拳頭撞電動門的按鈕，還對年紀大的阿姨出言不遜罵了國罵；當阿姨把新煮好的麵端出去時，對方竟然咄咄逼人，要她當面「把手套吃下去」，讓原po忍無可忍，衝出去回嗆。

原po怒表示，當初要退他錢他不要，他們也已經道歉重新煮一碗釋出誠意，他還一直刁難老人家。她也表示，自己向對方說不想做這個生意後，對方竟然還乖乖留下來把麵吃光，「以為你叫小賀，會不吃勒。」她也承認手套碰到麵的確是他們的錯，但是不必為了50塊被罵得狗血淋頭，好像付錢就是老大一樣。

網友們看完也認為奧客太過分，特別對於他還在店裡把麵吃完這件事感到不解，「這種奧客不適合出門吃飯，自己在家最乾淨了」、「吃手套勒，這麼跩」、「真的神經病」、「都已經道歉了，還得理不饒人」、「要是我直接把他麵收掉了～還讓他吃完」。

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