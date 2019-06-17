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「高雄→台北」拍孕婦寫真！攝影師一句：照片全沒了...她秒天堂掉到地獄

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▲▼孕肚照消失。（圖／翻攝爆料公社）

▲一名媽媽拍攝孕婦寫真，沒想到照片卻全沒了，讓她好心心碎。（圖／翻攝爆料公社）

地方中心／綜合報導

許多媽媽會在孕期拍攝孕婦寫真，記錄下這寶貴的畫面。但一名媽媽拍攝時，卻碰上了超ㄎㄧㄤ攝影師，照片竟因電腦壞了全數消失，讓遠從高雄回台北的孕媽媽心都碎了！

該名孕媽媽在《爆料公社》PO文，「我本來也有拍孕肚照的，結果竟然跟我說攝影師電腦壞了，照片沒了……根本無法重拍」，媽媽表示，一個寶寶就一輩子一次，但如今只剩回憶，而高鐵來回車票、化妝費用，以及媽媽的寶貴時間全都沒了...

「一個孕婦大老遠從高雄回台北拍照，只剩下這照片」，只見照片中的她，頭戴米妮髮飾，一頭浪漫大捲髮披散在肩頭，身穿平口上衣，露出圓滾滾的肚子，而肚上被畫上了眼睛、嘴巴等，看起來十分俏皮，媽媽下半身則是穿了一件紗裙，雙手指著孕肚，臉上洋溢著幸福笑容，卻沒想到這張照片竟成了花費大量時間、精力拍下的唯一一張孕婦寫真。

▲▼孕肚照消失。（圖／翻攝爆料公社）

▲該名媽媽萬萬沒想到，這張俏皮照卻成了當時耗費大量心力留下的唯一一張孕肚照。（圖／翻攝爆料公社）

該名媽媽指出，2018/10/13拍完照後就回家待產，原本2019/4/13要挑照片，結果店家說人太多請她改期，後來又改約6/8，沒想到店家6/7晚上9點電話告知她，電腦中毒「照片沒了」，讓她瞬間傻眼，表示雖然退錢了，「但是其他的回不來了」，直喊，「一點都不專業，照片不是應該要備份嗎？」。

PO文曝光後，許多網友紛紛認為「這樣的攝影師也太扯了」、「太不專業了呀」、「所以說拍完就要趕快選....放久就有變數.....搞不好是被他不小心刪掉....就說電腦壞掉..」、「唯獨一張，特別珍貴，要好好保存…」、「就算有退錢，我也覺得這不是錢可以解決的，這是回憶」。

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關鍵字：孕婦,孕肚照,孕婦寫真

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