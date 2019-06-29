影／韓國瑜轟小英封鎖新聞：2020讓不民主政黨下台

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第二場「國政願景電視發表會」29日下午在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育。國民黨初選參選人韓國瑜在第一輪發言時表示，台灣的自由度首屈一指，擁有全華人世界最棒的民主，但反觀民進黨執政三年多以來不斷搞東廠、搞鬥爭、散播不實新聞、打壓政敵，甚至封鎖新聞，質疑這還像是民主嗎？

▲國民黨第二場政見會在台中，韓國瑜政見發表。（圖／翻攝自東森電視直播）

韓國瑜指出，民進黨執政以來「去中華化」，這幾年不斷用小刀鋸大樹，「這不是很傻嗎」？韓國瑜認為，政府一定要會下一代的孩子培養雙語教育，看到前新加坡總理李光耀在回憶錄裡提到，在擔任總理任內最空難的工作就是推動雙語教育，因此同時擁有流暢的中英文才是包容各種文化、負責任的教育。

韓國瑜表示，台灣不管在教育、文化以及最自豪的自由環境都首屈一指，擁有華人世界最棒的民主，但反觀民進黨執政三年多以來不斷地搞東廠、鬥爭、散播不實新聞、打壓政敵。甚至封鎖新聞，質疑這樣的民主真的直得驕傲嗎？韓國瑜說，我們的民主正受到嚴重傷害，呼籲大家應該關心台灣的民主發展，一定要警告且制止民進黨繼續傷害台灣民主，而最好的機會就是2020年的1月11日，用選票讓不民主、反民主的民進黨下台。

此外，韓國瑜也提到，台灣的毒品近十年來增加了兩倍多，毒品已經從蛋黃區往蛋白區蔓延，年齡群越來越下降，「台灣如果不防治會被毒品害慘」。他指出，台灣的毒匹很多都是從海外製造，因此行政院要有絕對的魄力向毒品宣戰，高雄市也已經正式向毒品宣戰，從暑假開始掃蕩毒品，絕對不讓毒品進到校園，而這也是他在教育政策中最關心的一環。