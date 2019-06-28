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朱立倫：如果非誰不投　2020大選拱手讓人

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▲▼韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選競爭激烈，有學者指出約有100萬至120萬韓粉「非韓不投」。國民黨總統初選參選人朱立倫28日表示，這是國民黨很大的危機，不管誰出線都代表整個國民黨，若非誰不投，最後結果（2020總統大選）就是拱手讓人。

國民黨總統初選第2場國政願景電視發表會29日將在台中舉行，朱立倫下午受訪時表示，明天是針對社福、教育、文化等為主題，他會用平常心、認真的態度面對，把過去做過、未來想推廣到全國的政見講清楚。

至於朱立倫在首場政見會中發言點名對手前鴻海董事長郭台銘和高雄市長韓國瑜，被部分網友認為「太酸」。對此，朱立倫回應，他沒有酸黨內同志，他提出問題讓黨內互相討論，他當時用輕鬆的心情說韓國瑜比較緊張、郭台銘準備的稿子短了一些，這也是事實，這也沒有什麼，彼此輕鬆一下，大家都是隊友，他跟韓國瑜與郭台銘都是隊友。

7月7日國民黨將號召群眾上凱道反對鐵籠公投，朱立倫說，不只是國民黨支持者，全台灣反對民進黨將公投關入鐵籠、反對民進黨反民主做法的朋友都該出席。至於目前傳出韓粉串聯反動員，避免7月7日當天替其他參選人造勢，朱立倫強調，他一切尊重黨中央，他會參加活動，也呼籲大家一起參加。

親近前立法院長王金平的高雄市副議長陸淑美日前公開挺郭台銘，是否代表郭台銘已與王金平結盟？朱立倫回應，他不清楚，但初選過程也沒有誰絕對挺誰，初選後大家都挺國民黨才重要。

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關鍵字：朱立倫,2020

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