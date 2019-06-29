國民黨第二場政見會！韓國瑜呼籲「新一代卡神」蘇貞昌：2個禿頭要相親相愛

地方中心／台中報導

國民黨總統初選之戰競爭激烈，國民黨將於7月8日至14日舉辦民調，第二場「國政願景電視發表會」也在29日14:00至17:00登場！韓國瑜會後接受媒體聯訪，談到行政院長蘇貞昌表示，「2個禿頭應該要相親相愛，希望他不要卡我，可以一視同仁」。

▲國民黨總統初選第二場政見會，韓國瑜會後接受聯訪。（圖／ETtoday攝影中心）

韓國瑜會後接受媒體聯訪，面對媒體提問蘇貞昌近來動作頻頻，還被前行政院長張善政封為「新一代卡神」，韓國瑜表示，「我跟他是老同事了，2個禿頭應該要相親相愛，希望他不要卡我，可以一視同仁，讓278萬的市民可以過好日子」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者許展溢攝）

美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料韓國瑜大搞婚外情，而後被發現是烏龍爆料，韓國瑜則認為，這樣的謠言抹黑，讓他內心受到很大影響，「我希望愛與包容應該有限度」！而目前韓國瑜怒而控告吳子嘉的案子，地檢署仍在偵辦當中，他不方便表述太多，但仍希望大家可以認同愛與包容。

▲吳子嘉日前赴地檢署說明案情。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，為何提到反毒？韓國瑜認為，反毒是個態度，他很擔心毒品蔓延會攻陷學校，從市區學校攻到郊區學校，甚至入侵原住民的區域，「毒品氾濫會動搖國本，中央及地方應該聯手，單以高雄市政府一己之力做不到」，所以他才會利用寶貴的時間來論述反毒，以表示他的決心。

熱情韓粉也親赴台中福華飯店現身支持，政見會前不斷在場外高喊，「韓國瑜凍蒜！」，齊唱中華民國頌，力挺韓國瑜。

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