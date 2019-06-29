柯P稱「若小英連任不少人搖頭」　王定宇「OO搖頭」猛酸：這是評論or自述？

▲台北市長柯文哲表示，若蔡英文連任總統，不少人會搖頭。（圖／記者楊亞璇攝）

突發中心／綜合報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪提到，不少人碰上若蔡英文連任總統的問題，反應是「搖頭」居多。對此，民進黨立委王定宇在臉書上表示，這句話並沒錯，因為「中共會搖頭...」，同時他也質問柯文哲，「你這個說法是評論？還是自述？」。

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲接受民視新聞台《新聞大解讀》專訪時說，「我最近常常在問旁邊的人，如果蔡英文繼續做下去，台灣到底會怎麼樣，我也在問大家意見，搖頭的是比較多」，他笑稱，「搖頭，大家都再搖來搖去」。

除此之外，他指出，如今自己與高雄市長韓國瑜被拱參選總統是不正常的現象，結構性因素在於「第一個總統也做不好，蔡英文沒有能力去扭轉，這種幾十年來台灣的政治文化，有時候感覺上她也是被綁架，她就沒辦法處理，以前國民黨做這麼爛，我看民進黨也差不多」。

對此，王定宇28日在臉書分享新聞截圖，針對柯文哲日前接受專訪的一席話指出，「柯市長這句話是對的」，並表示，「當然....中共會搖頭，反對台美關係大躍進的會搖頭，中國國民黨會搖頭，白狼統促黨會搖頭，中資南海控股會搖頭，馬英九會搖頭，韓國瑜會搖頭，旺中集團蔡衍明會搖頭，八百反年改會搖頭，共諜會搖頭，要消滅台灣主權的會搖頭」。

「柯市長，你呢？」王定宇忍不住劍指柯文哲，直問「你這個說法是評論？還是自述？」。

▲民進黨立委王定宇在臉書上質問柯文哲。（圖／攝影中心攝）

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