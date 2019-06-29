辣台妹三年心情...蔡英文謝3院長合作「撕掉台灣的負面標籤」

▲蔡英文指出，撕掉以前台灣被國際貼上的負面標籤是總統重要工作。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文29日中午透過臉書發文，她表示，想趁著週末有一點點空檔，跟大家分享當總統三年來的心情，她要感謝任內3任院長與她分工合作，撕掉以前台灣被國際貼上的負面標籤。

蔡英文表示，做總統努力拚外交，其中一個很重要的目標，就是要撕掉以前台灣被國際貼上的負面標籤，她說，「經過三年努力，我們已經一起做到這些事：歐盟稅務不合作名單：今年3月除名、歐盟漁業黃牌名單：今年6月除名、美國匯率操縱國觀察名單：去年10月除名」。

蔡英文指出，最新的消息是，7月1日起，台灣就要向世界動物衛生組織申請脫離口蹄疫疫區，爭取台灣豬肉重新外銷的機會。她提到，有些朋友覺得內政歸內政，外交歸外交，其實內政和外交會互相影響，努力拚外交，撕掉負面標籤，就能幫台灣的農業、漁業、製造業，打開更大的國際發展空間，讓大家有更好的生活。

蔡英文也特別向任內院長致謝，「謝謝三年來林全院長、賴清德院長、蘇貞昌院長和我分工合作，三年有成，成果漸漸展現。國際夥伴越來越信賴台灣，連帶地內政的成績也會越來越棒。我們一定會努力讓台灣成為世界上的好夥伴，小國小民，也是好國好民！」