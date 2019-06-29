沒人說國家安全不重要　柯P嗆小英：不喜歡她把國安當晃子

▲柯文哲赴屏東縣進行市政交流。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前因為雙子星案遭投審會以「國安疑慮」為由駁回一事，怒槓中央，怒斥講什麼國家願景、主權意識都「屁話」，遭總統蔡英文回酸有了主權，才能確保民主、自由、人權。對此，柯文哲29日表示，只是不喜歡她把國家安全當晃子，「她想怎麼用就怎麼解釋，這是我不喜歡的地方，沒有人說國家安全不重要。」

柯文哲29日到屏東縣進行市政參訪，被問到日前不滿雙子星被卡而怒嗆國家願景、主權意識都「屁話」，遭蔡英文以「國家主權很重要，有了主權，才能確保民主、自由、人權」回嗆，柯表示，這不是問題，自己只是不喜歡她把國家安全當晃子，「她想怎麼用就怎麼解釋，這是我不喜歡的地方，沒有人說國家安全不重要。」

另外，美麗島公布6月國政民調，不論國民黨總統參選人推出韓國瑜或郭台銘，在「三腳督」的情況下，都是由蔡英文總統勝出，而柯文哲支持度跌剩18%。對此，柯文哲冷回，民調就像股票，本來就有高低，只是昨日剛好跌落股底。

至於日前曾說若蔡英文民調超過4成，一切就沒事、不會有人挑戰，但根據該民調，蔡英文已接近4成，媒體問是否會放棄參選？柯文哲回應，「繼續看下去。」

