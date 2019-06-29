空姐遲到12:01「投票終止」扼腕淚灑！會員質問：妳怎麼會超過時間？

▲長榮空服員工會針對是否繼續罷工的投票於6/29 中午12:00停止排隊，工會成員拿出停止投票的牌子。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

長榮空服員罷工進入第10天，歷經14小時投票，今(29)日中午12點結束投票，不過卻有空服員12:01才抵達現場，已超過可投票時間，當場扼腕，一旁其他會員也大聲質問「妳告訴我？妳、怎、麼會超過時間！」



▲6/29長榮空服員罷工第十天，空服員體力精神狀況都已繃到最高點，許多承受不了的空服員難過地流下眼淚。圖／記者湯興漢攝）

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桃空職工參與罷工的超過2300名會員，針對是否同意公司「最新6點協商方案」，從28日晚上10點至今天（29）中午12點進行投票，儘管天氣炎熱，依然有不少空服員一早頂著太陽排隊投票，現場有民眾送花喊加油，也有空服員的男友前來「愛的抱抱」安慰打氣。外傳罷工有可能最快在今日落幕，不過現場也有不少會員討論著「當然投不同意啊！（指會繼續罷工）」

現場也有空服員超過12點才抵達現場，儘管只超過1分鐘，工會依然遵守遊戲規則，舉起「終止排隊」牌子，讓遲到的會員相當扼腕，一旁其他會員也質問「妳告訴我？妳、怎、麼會超過時間！」只見該名遲到會員一臉自責，眼眶泛淚顯得相當難過走到一旁。



▲長榮罷工DAY10票匭封箱。（圖／記者湯興漢攝）

長榮罷工是否在今天結束，空服員已在12點投票結束，預計於下午14點30分由工會對外說明。工會會員代表稍早也表示，中午投票結束後，將轉移至南崁多加教會進行開票，屆時開放會員觀看，但禁止攝影，也不開放媒體拍攝。

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