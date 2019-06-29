　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮罷工空服員遲到12:01「投票終止」扼腕！會員：妳告訴我怎麼會超過時間？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮空服員工會針對是否繼續罷工的投票於剛剛停止排隊，工會成員拿出停止投票的牌子。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員工會針對是否繼續罷工的投票於6/29 中午12:00停止排隊，工會成員拿出停止投票的牌子。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

長榮空服員罷工進入第10天，歷經14小時投票，今(29)日中午12點結束投票，不過卻有空服員12:01才抵達現場，已超過可投票時間，當場扼腕，一旁其他會員也大聲質問「妳告訴我？妳、怎、麼會超過時間！」

▲▼6/29長榮空服員罷工第十天，空服員體力精神狀況都已繃到最高點，許多承受不了的空服員難過地流下眼淚。姊妹間也彼此擁抱相互打氣。（圖／記者湯興漢攝）
▲6/29長榮空服員罷工第十天，空服員體力精神狀況都已繃到最高點，許多承受不了的空服員難過地流下眼淚。圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

桃空職工參與罷工的超過2300名會員，針對是否同意公司「最新6點協商方案」，從28日晚上10點至今天（29）中午12點進行投票，儘管天氣炎熱，依然有不少空服員一早頂著太陽排隊投票，現場有民眾送花喊加油，也有空服員的男友前來「愛的抱抱」安慰打氣。外傳罷工有可能最快在今日落幕，不過現場也有不少會員討論著「當然投不同意啊！（指會繼續罷工）」

現場也有空服員超過12點才抵達現場，儘管只超過1分鐘，工會依然遵守遊戲規則，舉起「終止排隊」牌子，讓遲到的會員相當扼腕，一旁其他會員也質問「妳告訴我？妳、怎、麼會超過時間！」只見該名遲到會員一臉自責，眼眶泛淚顯得相當難過走到一旁。

▲▼長榮罷工DAY10票匭封箱。（圖／記者湯興漢攝）
▲長榮罷工DAY10票匭封箱。（圖／記者湯興漢攝）

長榮罷工是否在今天結束，空服員已在12點投票結束，預計於下午14點30分由工會對外說明。工會會員代表稍早也表示，中午投票結束後，將轉移至南崁多加教會進行開票，屆時開放會員觀看，但禁止攝影，也不開放媒體拍攝。

霸工投票現場直播：

ET快訊
工會幹部哽咽「判斷錯誤」：我們遇到亂流，但會慢跑到最後！
快訊／《雲畫月光》全美善自殺！　飯店被發現「已經斷氣」
午後雷陣雨來了！雙北等13縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

關鍵字：長榮罷工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

投票倒數30分鐘！民眾「送花喊加油」空服員淚流不止

工會幹部哽咽「判斷錯誤」：我們遇到亂流，但會慢跑到最後！

噁心！員工丟臭襪子進烤箱　手抓海鮮餐廳：停業全店清潔

打手遊第8名！陌生隊友咒「全家出車禍」　她心碎放不下：老公工作常要開車

空姐遲到12:01「投票終止」扼腕淚灑！會員質問：妳怎麼會超過時間？

出門帶傘！午後雷陣雨又來了　雙北等13縣市防大雨、雷擊及強陣風

長榮罷工投票「工會有實力、公司有誠意」　林佳龍：善待彼此

不被抓就不必守法！　7成民眾：台灣人公德心「說的多、做的少」

直播／長榮空服員會繼續罷工嗎？　開票結果搶先看

投票倒數30分鐘！民眾「送花喊加油」空服員淚流不止

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

陳赫嗑辣椒辣到「牙齒打顫」　被黃渤整「吃蟑螂」驚嚇丟筷子

《霹靂嬌娃》前導預告正式曝光！

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

工會幹部哽咽「判斷錯誤」：我們遇到亂流，但會慢跑到最後！

噁心！員工丟臭襪子進烤箱　手抓海鮮餐廳：停業全店清潔

打手遊第8名！陌生隊友咒「全家出車禍」　她心碎放不下：老公工作常要開車

空姐遲到12:01「投票終止」扼腕淚灑！會員質問：妳怎麼會超過時間？

出門帶傘！午後雷陣雨又來了　雙北等13縣市防大雨、雷擊及強陣風

長榮罷工投票「工會有實力、公司有誠意」　林佳龍：善待彼此

不被抓就不必守法！　7成民眾：台灣人公德心「說的多、做的少」

直播／長榮空服員會繼續罷工嗎？　開票結果搶先看

投票倒數30分鐘！民眾「送花喊加油」空服員淚流不止

與口蹄疫抗戰23年！非疫區資格快到手　台灣豬肉重回外銷市場

工會幹部哽咽「判斷錯誤」：我們遇到亂流，但會慢跑到最後！

日本「燈籠棒球帽」有趣外型引熱議　還能隨喜好拉長高度

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

《鏗鏘玫瑰》花8年寫劇本　奧斯卡女星3分鐘寫出「超狂歌曲」

「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工團體人數最多

單身好友想買房！他傻眼「有家人陪才叫家」提2疑惑…網全戰翻

阿肯色錦標賽／徐薇淩首輪66桿　暫並列第13

溜馬柯里森31歲就宣布退休　想追逐人生更大的「快樂」　

蘇貞昌轟高雄「該做的不做、不該做的亂做」　高市府回應了

政府打房！溫哥華房屋交易量冷跌6.9％…裝潢承包商逆勢嚐甜頭

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我..

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會..

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航..

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

這好市多停車1小時100　原因..

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

誠實蜜蜂6/28起暫停台灣營業..

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小..

長榮罷工　近百空服員「願意回家..

分手商機　離婚見證人月賺1.5..

長榮董事長見工會幹部　協調6方..

嬸逼讓座！嬤29字教訓…乘客爽..

還原真相！嬤：日老闆拿咖啡給軍..

更多熱門

相關新聞

林佳龍籲長榮勞資方：善待彼此

長榮航空罷工進入第10天，工會會員投票結果下午出爐，交通部長林佳龍29日表示，交通部成立應變中心，召開過4次應變計劃，不論結果如何，工會已展現出實力，公司也展現誠意，兩者已有些交集，希望善待彼此，盡快落幕，追求公司更高利益。

長榮罷工會繼續嗎？開票結果搶先看

長榮罷工第10天　空服壓力大到淚崩

工會：開票禁攝影、會員可監看

長榮勞資協商「8大訴求→6點共識」

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋仲基爸爸簡訊曝光！

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

《擁抱太陽》全美善驚傳自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

更多

最夯影音

更多

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面