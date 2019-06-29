投票倒數30分鐘！民眾「送花喊加油」空服員淚流不止

▲長榮空服員罷工第十天，空服員們壓力大到淚崩，也有民眾送花力挺。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第10天，參與罷工的超過2300名會員針對是否同意最新6點協商方案，從28日晚上10點至今天（29）中午12點進行投票。許多空服員投票後紛紛拿椅子坐在現場等候結果，並互相低聲討論，連日罷工壓力，也讓許多空服員講到激動處不禁流下淚水。

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▲長榮空服員針對是否要繼續罷工進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲6/29長榮空服員罷工第十天，空服員體力精神狀況都已繃到最高點，許多承受不了的空服員難過地流下眼淚。（圖／記者湯興漢攝）

罷工進入關鍵第10天，不只工會幹部，連參與罷工空服員也承受巨大壓力，連日輪班，加上社會輿論，讓許多空服員緊繃的心理狀態達到臨界點，但仍舊持續坐在現場，互相低聲加油打氣、彼此擁抱，講到辛酸處更激動落淚，希望這場罷工行動能有美好收場。

▲長榮空服員罷工進入第十天，民眾送來的加油打氣花束。（圖／記者湯興漢攝）

趁著周末天氣晴朗，也有許多民眾來到現場獻花，為空服員加油打氣，讓受到鼓舞的空服員再次落下淚水。由於南崁罷工現場緊鄰馬路，在長達10天的罷工行動中，許多開車經過的民眾更會放慢速度、搖下車窗，大喊「加油！」為空服員們打氣，而空服們也以熱烈掌聲與歡呼回應感謝。

▲空服員彼此擁抱相互打氣。（圖／記者湯興漢攝）

長榮罷工是否在今天結束，空服員投票將於中午12點結束，預計於下午14點30分由工會對外說明。工會會員代表稍早也表示，中午投票結束後，將轉移至南崁多加教會進行開票，屆時開放會員觀看，但禁止攝影，也不開放媒體拍攝。