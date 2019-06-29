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長榮罷工關鍵投票倒數1hr！工會：開票過程禁攝影、會員可監看

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▲▼長榮空服員針對是否要繼續罷工進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員針對是否要繼續罷工進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第10天，從28日晚上10點到今（29）中午12點為止，桃職工會針對昨晚最新公布的6點協商方案開放加入罷工的空服員進行投票，決定是否繼續罷工，桃職工會會員代表丁紹明表示，目前參加投票人數約1200人，佔整體罷工會員一半，若是12點一到未投票，則視同棄權。另外，中午過後將轉移場地開票，屆時不開放拍攝。

▲▼長榮空服員代表丁紹明出面說明剛剛內部談話討論內容。（圖／記者湯興漢攝）

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▲長榮空服員代表丁紹明出面說明。（圖／記者湯興漢攝）

丁紹明表示，工會目前已收到2350份三寶，而截至29日上午10點30分為止已有1200名會員前來投票。由於部分輪班會員在昨晚並沒有聽到工會幹部針對最新6點協商內容的說明，因此在稍早10點左右也有召集現場會員進行說明，讓會員投票前了解昨天工會幹部與資方協議的過程，以及6點協議內容。

▲▼長榮空服員罷工進入第十天，工會幹部召集罷工現場空服員進行內部談話，談話討論過程不開放媒體拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員罷工進入第十天，工會幹部召集罷工現場空服員進行內部談話，談話討論過程不開放媒體拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

丁紹明進一步表示，中午12點投票結束後，將帶著票箱前往南崁多加教會進行開票，屆時不開放媒體拍攝，但開放會員進入觀看開票過程，同樣不開放會員拍攝過程，現場也會軟性勸導會員進入觀看開票時不要拍照錄影，預計下午14點30分，工會會對外發布最新聲明。

▲▼長榮空服員罷工進入第十天。現場狀況，有空服員體力不支就地休息，民眾送來的加油打氣花束。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員罷工進入第十天。民眾送來的加油打氣花束。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼6/29長榮空服員罷工第十天，空服員體力精神狀況都已繃到最高點，許多承受不了的空服員難過地流下眼淚。姊妹間也彼此擁抱相互打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲6/29長榮空服員罷工第十天，空服員體力精神狀況都已繃到最高點，許多承受不了的空服員難過地流下眼淚。（圖／記者湯興漢攝）

長榮空服罷工進入第10天早上，現場仍有會員到場留守，許多投完票的會員圍在一起討論，講到激動處仍不禁落下眼淚，也有民眾趁著周末來到現場送花給空服，為空服打氣，而連日輪班參與罷工加上高溫天氣，也讓部分空服體力透支，忍不住在現場趴下休息。

▲▼長榮空服員罷工進入第十天。現場狀況，有空服員體力不支就地休息，民眾送來的加油打氣花束。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員罷工進入第十天。有空服員體力不支就地休息。（圖／記者湯興漢攝）

昨（28）日在工會代表與長榮航空董事長會面後，帶回團體協商新方案，罷工案看似有望落幕，但是否接受結束罷工，需看今（29）日中午會員投票結果而定。而因應罷工行動，長榮航空航班異動也持續更新，6月29日原訂總航班有177班，取消90班，受影響旅客1萬6千餘人。

長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班訂位旅客的行程，到29日前暫時不接受新的訂位，會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低。

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