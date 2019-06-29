　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看懂長榮勞資協商「8大訴求→6點共識」　工會開票前先爆內鬨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮空服員罷工進入第十天。現場狀況，有空服員體力不支就地休息，民眾送來的加油打氣花束。（圖／記者湯興漢攝）

▲隨著時間一天天過去，罷工現場空姐難掩憔悴神情。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工至今已經第10天，從20日最初提出八大訴求，到27日退讓關鍵四大訴求，直至長榮資方28日提出的6項方案，讓工會幹部在密室會談4小時候態度迅速軟化，更向現場罷工空服員喊話「現在是小勝，再罷下去大家還承受得住嗎？」也讓今天罷工是否能順利落幕增添變數，究竟短短10天中訴求如何變化？有哪些不同？《ETtoday新聞雲》幫大家整理，一次看懂爭議卡在哪裡。

▼長榮向空服員溫情喊話，升起大氣球寫上「回家吧」。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲長榮空服員罷工第八天，南崁公司升起「回家吧」氣球溫情喊話。（圖／記者林敬旻攝）

工會罷工訴求

舊訴求一：PERDIEM（日支費）應調高為每小時新台幣150元，非會員不得比照適用。

資方當時回應：日支費是勞基法施行細則第10條第9款之差旅津貼，性質非屬於工資，現行日支費折合平均一餐台幣1600至2000元。公司有意願提出勞動條件，提出「飛安服勤獎金」增加收入，但工會認為金額增加太少不同意，不同意禁搭便車。

新訴求：不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向，計算單位及數額待議。同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

資方對案：飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

舊訴求二：東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班。

資方當時回應：針對空服員認為較辛勞航班改善方式為，桃園－金邊專飛班，一個月上班10天、休20天，其中10天連休）；桃園－東京專飛班，預計2019年7月實施，冬季班表過夜；桃園－瀋陽冬季兩組空服員輪值，預計2019年冬季開始實施；桃園－北京6至8月雷雨季過夜，2019年已實施；高雄－東京冬季班表過夜，2018年已實施。

新訴求：東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。

資方對案：BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

▼長榮航空在罷工期間損失慘重。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空表示，官網購買名古屋來回機票最低7300元起。（圖／長榮航空提供）

舊訴求三：開放工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權。

資方當時回應：員工違規，如竊取用酒、勤務前飲酒、偷竊他人物品，且達「過」以上懲處才會召開人評會。由當事人邀請一位組員陪同列席外，也增加具空勤組員身分的教官參與人評會的發言及表決權，這與工會主張極為接近。

資方對案：人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

舊訴求四：開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事。

資方當時回應：此議題在立委提案下，已經主管機關審慎研究及公聽會達成修訂民用航空法第49條之1設立公益性獨立董事。董事之選任為股東會權限，法有明文，非公司與工會得協商議題。

新版：接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。

資方對案：每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

舊訴求五：國定假日出勤應給付兩倍工資。

當時資方回應：組員休假日與一班勞工休假日相同，均為116天甚至組員更多，公司已將國定假日與工作日互換，故無國定假日出勤2倍薪問題。

▼長榮航空最後提出6項對案。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼長榮空108年股東會，董事柯麗卿。（圖／記者湯興漢攝）

舊訴求六：各航班派遣外籍組員不應超過2人。

當時資方回應：考慮飛安，發生緊急狀況需90秒內撤離乘客，依國際慣例，需有熟悉母語的空服員機上服務。公司外籍乘客占5成，有為數眾多的越、泰、日籍旅客，限制2名外籍組員不合理。

舊訴求七：給予工會理監事、會員代表會務公假。

當時資方回應：比照機師工會，願給予空服員職業工會之理、監事（8位以內）每年每位可申請25天之會務假。

資方對案：給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

舊訴求八：變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與工會協商。

當時資方回應：公司現在已有組員月會議、事務長會議、「我有話要說」等平台，隨時收集組員意見，新的服務流程皆會先與教官討論，試行後才正式推出。

新增：參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

ET快訊
開「邁巴赫」撞勞斯萊斯　彭丹和解…4個月結局神反轉
正宮陪KTV聚會　男友癢癢「拉女同事到旁激戰」狂劈20次

關鍵字：長榮,長榮罷工,桃園市空服員職業工會,訴求

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直播／長榮空服員會繼續罷工嗎？　開票結果搶先看

長榮罷工投票「工會有實力、公司有誠意」　林佳龍：善待彼此

投票倒數30分鐘！民眾「送花喊加油」空服員淚流不止

與口蹄疫抗戰23年！非疫區資格快到手　台灣豬肉重回外銷市場

年薪150萬！他升官喜換車...同事臭嘴：當主管還開國產車　網突破盲點

長榮罷工關鍵投票倒數1hr！工會：開票過程禁攝影、會員可監看

看懂長榮勞資協商「8大訴求→6點共識」　工會開票前先爆內鬨

吃涼拌筍子！眼花女友媽自製「美乃滋外套」可完整脫下　萬名網驚呆：強者啊

女兒假裝「大整形」腫成豬頭　老爸怒吼完後反應超暖心　

長榮罷工進入關鍵第十日！ 29日最新航班異動「取消90班」

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

陳赫嗑辣椒辣到「牙齒打顫」　被黃渤整「吃蟑螂」驚嚇丟筷子

《霹靂嬌娃》前導預告正式曝光！

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

直播／長榮空服員會繼續罷工嗎？　開票結果搶先看

長榮罷工投票「工會有實力、公司有誠意」　林佳龍：善待彼此

投票倒數30分鐘！民眾「送花喊加油」空服員淚流不止

與口蹄疫抗戰23年！非疫區資格快到手　台灣豬肉重回外銷市場

年薪150萬！他升官喜換車...同事臭嘴：當主管還開國產車　網突破盲點

長榮罷工關鍵投票倒數1hr！工會：開票過程禁攝影、會員可監看

看懂長榮勞資協商「8大訴求→6點共識」　工會開票前先爆內鬨

吃涼拌筍子！眼花女友媽自製「美乃滋外套」可完整脫下　萬名網驚呆：強者啊

女兒假裝「大整形」腫成豬頭　老爸怒吼完後反應超暖心　

長榮罷工進入關鍵第十日！ 29日最新航班異動「取消90班」

股東會展望回顧／科技指標廠保守看下半年　G20成關注焦點

《新說唱2》吳亦凡被Diss！選手當面嗆「不配Young OG」

稱柯文哲「一語突破了盲腸」　孫大千六問要蔡英文認真回答

一次8000元「居家清潔真的值得嗎」　苦主超瞎故事…淚勸：寧自己掃2天

倫敦「基襪大戰」場地成打者天堂　法官：會很好玩！

超誇張「負面行銷」　前加州州長阿諾偽裝銷售員推廣電動車！

LIFE・經典／日建築師打造6坪家　沒客廳也很好

美洲盃／智利PK大戰到第五球贏哥倫比亞　連3屆闖4強

一上架就破千萬集資！台灣AI寶寶攝影機Cubo進軍美國

沒人說國家安全不重要　柯P嗆小英：不喜歡她把國安當晃子

不要菜梗！天竺鼠直接「呸掉」　露出鄙視跩臉...網笑瘋：好機車

生活熱門新聞

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我..

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會..

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航..

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

這好市多停車1小時100　原因..

誠實蜜蜂6/28起暫停台灣營業..

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

長榮罷工　近百空服員「願意回家..

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小..

分手商機　離婚見證人月賺1.5..

長榮董事長見工會幹部　協調6方..

還原真相！嬤：日老闆拿咖啡給軍..

嬸逼讓座！嬤29字教訓…乘客爽..

更多熱門

相關新聞

ㄧ名長榮空姐的真實心聲

我知道很多很多地勤、內勤、民眾和旅客都討厭我們，不知道我們這些公主、婊子們到底在吵什麼？是不知民間疾苦嗎？老實說，如果我在還沒當過長榮空服前，極可能有和你們ㄧ模ㄧ樣的想法，覺得長榮空服待遇明明已經夠好了，根本是貪心、身在福中不知福，不爽就不要做。

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

長榮罷工　近百空服員「願意回家」

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

長榮罷工明落幕？工會：由會員決定

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

宋仲基爸爸簡訊曝光！

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

女友遭撞輾亡　男友：賠再多也用不到

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「喜歡你5年了」

更多

最夯影音

更多

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面