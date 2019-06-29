慧眼看天下／無人機引爆波灣緊張　美出手教訓伊朗？

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美國總統川普24日正式簽署行政命令，對伊朗祭出新一波經濟制裁，並針對伊朗最高領導人哈米尼在海外的資產，箝制他的資金流動。對此川普表示是為了回應日前伊朗擊落美國無人機事件，也呼籲伊朗重回談判桌，但伊朗反嗆不會在威脅下談判，認為美國制裁只有宣傳作用，沒有實質效果。慧眼看天下第59集，邀請到淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲美國總統川普在白宮橢圓辦公室簽署對伊朗的新一輪制裁。（圖／路透）

金正恩生日祝福 川普友善回信

二次川金會僵持至今，美朝關係似乎有進展，美國總統川普表示，收到一封來自金正恩的生日祝賀，川普也回寄了一封非常友善的信回覆，但白宮回應兩人其實一直都有書信往來，而國務卿龐培歐也表示，美國已經準備好跟北韓重啟談判，但值得注意的是，川普友善的信，剛好在大陸國家主席習近平訪問北韓期間寄達，也有可能是川普拉攏金正恩的手法之一。

▼川金書信往來頻繁。（圖／路透社）

感情風波 英相人選強森民調慘跌

英國首相梅伊卸任後，到底誰來接下重擔? 經過五輪的投票，晉級最後準決賽的候選人出爐，分別由前外交大臣強森，對上現任外交大臣韓特。但在新首相誕生前，聲勢最旺的熱門人選強森卻傳出，和同居女友爆發激烈衝突，還驚動警方到場了解狀況，而這場風波也重挫了強森的選情，民調大幅下滑。

▼英國前外交大臣、著名保守脫歐派強生（Boris Johnson），也是下屆首相熱門人選。（圖／路透）

熱浪侵襲 歐洲高溫飆破40度

極端氣候侵襲，歐洲更迎來超級熱浪，氣溫將飆高至40度以上，部分體感甚至更高達47度，歐洲在2003年也同樣遭遇熱浪，那年夏天的恐怖高溫更造成數萬人死亡，為了避免悲劇再發生，歐洲多個國家也發布脫水跟中暑警報，醫院也保持高度戒備。

▼熱浪襲歐洲，民眾消暑。（圖／路透社）



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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。