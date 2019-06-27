中美貿易可能將停戰　南華早報：重啟能解決爭議的談判

▲ 美國總統川普和大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

G20峰會前夕，傳出中美貿易戰將達成停戰協議。《南華早報》引用消息人士報導，中美雙方同意在彼此之間的貿易摩擦中尋求停戰，以便重啟能解決眼下爭議的談判，而這項協議將能夠避免下一輪的關稅，也就是額外3000億美元的中國進口產品。

報導指出，川普當局威脅，如果這個週末的談判進展不順利，將對剩餘的免稅中國大陸商品徵收高達25％的關稅，「然而事實上，川普總統的主意是有可能改變的」，消息人士指出。不過，白宮和美國貿易代表辦公室，都沒有針對這些報導發表任何評論。

大阪G20峰會即將登場，川習會更是外界矚目的重大焦點之一。根據美國白宮發言人26日釋出的最新消息，美國總統川普與中國國家主席習近平的會晤時間出爐，定於日本時間29日上午11時30分（台灣時間上午10時30分）進行。

路透社引述白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）的說法指出，除了川習會的時間確定之外，川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的會面也已成為定局，會在28日下午2時舉行。報導提到，此次川習會將會是2人睽違7個月的面對面會晤，但目前外界預估，屆時會議取得進展的可能性不大，因為雙方都沒有讓步。

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